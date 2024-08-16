В новом сквере Кургана установили пушку. Видео

17 августа 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Пушку привезли в городской сквер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новом сквере на улице Кремлева в Кургане недалеко от городского военкомата установили пушку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В сквере на улице Кремлева 17 августа поставили пушку, которую привезли из сквера имени Суворова с улицы Невежина. Также строители сделали гранитный постамент под бюст Герою Советского Союза Евгению Константиновичу Кремлеву», — рассказал журналист агентства. Новый сквер будет носить имя Кремлева. Памятник создает курганский скульптор Ольга Красношеина. Формовку бюста планируют сделать в Екатеринбурге. По словам застройщика, открытие памятника состоится в конце лета. Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила благодарность инициатору проекта Георгию Пестереву, который вырос в этом районе. Она также опубликовала видео с пушкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом сквере на улице Кремлева в Кургане недалеко от городского военкомата установили пушку. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «В сквере на улице Кремлева 17 августа поставили пушку, которую привезли из сквера имени Суворова с улицы Невежина. Также строители сделали гранитный постамент под бюст Герою Советского Союза Евгению Константиновичу Кремлеву», — рассказал журналист агентства. Новый сквер будет носить имя Кремлева. Памятник создает курганский скульптор Ольга Красношеина. Формовку бюста планируют сделать в Екатеринбурге. По словам застройщика, открытие памятника состоится в конце лета. Красношеина на своей странице в соцсети «ВКонтакте» выразила благодарность инициатору проекта Георгию Пестереву, который вырос в этом районе. Она также опубликовала видео с пушкой.