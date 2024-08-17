На «Госуслугах» появились сервисы для помощи жителям Курской области

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На «Госуслугах» запущены сервисы для сбора информации о предметах первой необходимости и поиска родных Фото:

В «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«На портале „Госуслуг“ организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также близких, с которыми потеряна связь», — рассказали в аппарате. Для этого запущены следующие сервисы:

  • Сбор информации о предметах первой необходимости;
  • Поиск родных;
  • Учет выехавших и сообщение о готовности к выезду.

Также на портале «Госуслуги» размещены:

  • Информация о помощи жителям;
  • Инструкции на случай экстренной ситуации;
  • Контакты спецслужб.

Григоренко подчеркнул, что жители Курской области могут в режиме реального времени сообщать о своих проблемах и нуждах. Полученная информация будет передана в региональный оперштаб для отработки и обеспечения граждан всем необходимым.

Также на «Госуслугах» можно подать заявления на выплаты:

  • Жителям, вынужденно покинувшим свое жилье;
  • При частичной или полной утрате имущества первой необходимости;
  • Выплату при получении вреда здоровью;
  • Выплату членам семьи погибшего при ЧС.

Выплаты, а также бесплатные услуги связи даже при отрицательном балансе получают люди, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в следующих районах:

  • Беловском;
  • Большесолдатском;
  • Глушковском;
  • Кореневском;
  • Льговском;
  • Рыльском;
  • Суджанском;
  • Хомутовском районах.

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В «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «На портале „Госуслуг“ организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также близких, с которыми потеряна связь», — рассказали в аппарате. Для этого запущены следующие сервисы: Также на портале «Госуслуги» размещены: Григоренко подчеркнул, что жители Курской области могут в режиме реального времени сообщать о своих проблемах и нуждах. Полученная информация будет передана в региональный оперштаб для отработки и обеспечения граждан всем необходимым. Также на «Госуслугах» можно подать заявления на выплаты: Выплаты, а также бесплатные услуги связи даже при отрицательном балансе получают люди, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в следующих районах:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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