На «Госуслугах» появились сервисы для помощи жителям Курской области

В «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«На портале „Госуслуг“ организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также близких, с которыми потеряна связь», — рассказали в аппарате. Для этого запущены следующие сервисы:
- Сбор информации о предметах первой необходимости;
- Поиск родных;
- Учет выехавших и сообщение о готовности к выезду.
Также на портале «Госуслуги» размещены:
- Информация о помощи жителям;
- Инструкции на случай экстренной ситуации;
- Контакты спецслужб.
Григоренко подчеркнул, что жители Курской области могут в режиме реального времени сообщать о своих проблемах и нуждах. Полученная информация будет передана в региональный оперштаб для отработки и обеспечения граждан всем необходимым.
Также на «Госуслугах» можно подать заявления на выплаты:
- Жителям, вынужденно покинувшим свое жилье;
- При частичной или полной утрате имущества первой необходимости;
- Выплату при получении вреда здоровью;
- Выплату членам семьи погибшего при ЧС.
Выплаты, а также бесплатные услуги связи даже при отрицательном балансе получают люди, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в следующих районах:
- Беловском;
- Большесолдатском;
- Глушковском;
- Кореневском;
- Льговском;
- Рыльском;
- Суджанском;
- Хомутовском районах.
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