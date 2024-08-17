На «Госуслугах» появились сервисы для помощи жителям Курской области

17 августа 2024 в 20:36 Размер текста - 17 +

На «Госуслугах» запущены сервисы для сбора информации о предметах первой необходимости и поиска родных Фото: Илья Московец © URA.RU В «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «На портале „Госуслуг“ организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также близких, с которыми потеряна связь», — рассказали в аппарате. Для этого запущены следующие сервисы: Сбор информации о предметах первой необходимости;

Поиск родных;

Учет выехавших и сообщение о готовности к выезду. Также на портале «Госуслуги» размещены: Информация о помощи жителям;

Инструкции на случай экстренной ситуации;

Контакты спецслужб. Григоренко подчеркнул, что жители Курской области могут в режиме реального времени сообщать о своих проблемах и нуждах. Полученная информация будет передана в региональный оперштаб для отработки и обеспечения граждан всем необходимым. Также на «Госуслугах» можно подать заявления на выплаты: Жителям, вынужденно покинувшим свое жилье;

При частичной или полной утрате имущества первой необходимости;

Выплату при получении вреда здоровью;

Выплату членам семьи погибшего при ЧС. Выплаты, а также бесплатные услуги связи даже при отрицательном балансе получают люди, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в следующих районах: Беловском;

Большесолдатском;

Глушковском;

Кореневском;

Льговском;

Рыльском;

Суджанском;

Хомутовском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Об этом URA.RU сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. «На портале „Госуслуг“ организован сбор информации от пострадавших жителей Курской области о необходимых товарах, лекарствах и продуктах, а также близких, с которыми потеряна связь», — рассказали в аппарате. Для этого запущены следующие сервисы: Также на портале «Госуслуги» размещены: Григоренко подчеркнул, что жители Курской области могут в режиме реального времени сообщать о своих проблемах и нуждах. Полученная информация будет передана в региональный оперштаб для отработки и обеспечения граждан всем необходимым. Также на «Госуслугах» можно подать заявления на выплаты: Выплаты, а также бесплатные услуги связи даже при отрицательном балансе получают люди, имеющие постоянную или временную регистрацию по месту жительства в следующих районах: