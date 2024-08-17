В современных городских условиях на фасадах жилых домов часто можно увидеть вывески магазинов и других организаций. Однако не все жители знают, в каких случаях за их размещение необходимо получать разрешение собственников квартир и платить за использование фасада. В данном вопросе важно различать, что является рекламной конструкцией, а что обязательным по закону информированием. О том когда магазины не обязаны платить за вывеску на жилых домах — в материале URA.RU.
Конфликт УК с магазином «Пятерочка»
Ситуация с магазином «Пятерочка» в Краснодаре привлекла внимание к этой проблеме, когда Верховный суд РФ (ВС) вынес решение, дав важные разъяснения для аналогичных ситуаций.
Спор возник из-за установки 40-метровой вывески магазина «Пятерочка» на фасаде многоквартирного дома, которая не была согласована с собственниками помещений. Управляющая компания «Территория комфорта» потребовала демонтажа, но управляющая супермаркетами ООО «Агроторг» (входит в X5 Group) утверждала, что получила все необходимые разрешения и что вывеска не является рекламой, передает «Коммерсант».
Первоначальные суды признали действия «Агроторга» законными, однако Верховный суд РФ опроверг их решения, подчеркнув необходимость согласования установки вывесок на общем имуществе собственников жилья. ВС также отметил, что даже не рекламные вывески требуют согласования, если они превышают установленные местными властями размеры. Сейчас дело направлено на пересмотр, и суд должен будет учесть разъяснения ВС.
Различия рекламной и информационной вывески
Споры о размещении вывесок на фасадах многоквартирных домов являются распространенным явлением, часто привлекая внимание управляющих компаний, собственников и местных властей. Как отмечает Сусана Киракосян из адвокатского бюро БВМП, такие дела могут доходить до суда или антимонопольных органов. Сергей Сергеев из юридической группы «Яковлев и партнеры» напоминает, что закон «О рекламе» не распространяется на информационные таблички, которые не имеют рекламного характера.
Для разграничения рекламных и нерекламных вывесок Киракосян предлагает три критерия:
- Цель вывески (информирование о местонахождении компании вместо привлечения внимания к товарам или услугам);
- Характер волеизъявления (законное требование против добровольного распространения информации);
- Место размещения (указание на местонахождение компании против произвольного размещения рекламы).
Однако Киракосян отмечает, что на практике часто возникают разногласия из-за неоднозначного подхода к трактовке этих критериев, что приводит к судебным спорам о необходимости согласования установки вывесок.
Плата за размещение вывески
Верховный Суд РФ разъяснял, что владельцы конструкций, несущих информацию о наличии коммерческой точки в здании, без рекламного содержания, освобождаются от обязанности оплачивать размещение таких указателей собственникам здания.
В результате решения Верховного суда по конфликту в Краснодаре юристы ожидают стандартизации правил по размещению вывесок. Владислав Стрелков из Enforce Law Company подчеркивает, что размещение любых рекламных конструкций должно быть согласовано с собственниками помещений, причем они имеют право взимать плату за это, особенно если вывески превышают локальные стандарты размеров. С учетом того, что размеры вывески «Пятерочки» в Краснодаре были значительно больше разрешенных, предполагается, что иск управляющей компании будет удовлетворен при повторном рассмотрении.
Однако для информационных табличек нет единых стандартов; каждый муниципалитет устанавливает свои требования, иногда разрабатывая стандартные дизайн-проекты для них, как отмечает Сергей Сергеев. Сусана Киракосян призывает собственников недвижимости действовать разумно и не превышать размеры, установленные местными правилами благоустройства.
Позиция ВС может привести к увеличению споров по поводу оплаты за размещение вывесок. Сергеев указывает на норму платности за использование фасадов для рекламы, упоминая о высокой стоимости такой рекламы в центре крупных городов и возможных проблемах с достоверностью распределения средств от ее размещения. Он советует заранее согласовывать размещение вывесок для избежания конфликтов. Киракосян рекомендует фиксировать условия размещения вывесок в договоре управления многоквартирным домом и уполномочить управляющую компанию на контроль за выполнением этих условий.
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