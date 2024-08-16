16 августа 2024

В Тюмени завершила работу выставка трофейной техники НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка работала в Тюмени с 5 августа
Выставка работала в Тюмени с 5 августа Фото:

В Тюмени завершилась работа выставки трофейной техники НАТО. Подбитую технику, расположенную у ТЦ «Гудвин» уберут специальными автокранами, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области. 

«Выставка трофейной техники НАТО завершила работу в Тюмени. В эти минуты погрузкой подбитой военной техники США, Украины, Великобритании, Германии занимаются специальные автокраны», — написали в telegram-канале информационного центра.

Выставка открылась в Тюмени 5 августа. За это время ее посетили более 180 тысяч человек. Среди тех, кто пришел посмотреть на подбитую военную технику были и губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени завершилась работа выставки трофейной техники НАТО. Подбитую технику, расположенную у ТЦ «Гудвин» уберут специальными автокранами, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.  «Выставка трофейной техники НАТО завершила работу в Тюмени. В эти минуты погрузкой подбитой военной техники США, Украины, Великобритании, Германии занимаются специальные автокраны», — написали в telegram-канале информационного центра. Выставка открылась в Тюмени 5 августа. За это время ее посетили более 180 тысяч человек. Среди тех, кто пришел посмотреть на подбитую военную технику были и губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...