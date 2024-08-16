В Тюмени завершилась работа выставки трофейной техники НАТО. Подбитую технику, расположенную у ТЦ «Гудвин» уберут специальными автокранами, сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области.
«Выставка трофейной техники НАТО завершила работу в Тюмени. В эти минуты погрузкой подбитой военной техники США, Украины, Великобритании, Германии занимаются специальные автокраны», — написали в telegram-канале информационного центра.
Выставка открылась в Тюмени 5 августа. За это время ее посетили более 180 тысяч человек. Среди тех, кто пришел посмотреть на подбитую военную технику были и губернатор Тюменской области Александр Моор вместе с полпредом президента в УРФО Владимиром Якушевым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!