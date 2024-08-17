Салют начался в 22:00 Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год

В центре Екатеринбурга в честь 301-летия города отгремел салют, стоивший, по разным данным от 3,5 до 4 миллионов рублей. Он длился считанные минуты, передает корреспондент URA.RU.

Второй салют был в Академическом (Преображенский парк). Всю информацию о празднике агентство собирает в отдельном сюжете.

Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Жабриков © URA.RU