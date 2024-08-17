В Екатеринбурге отгремел дорогущий салют, День города завершен. Фото

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Салют начался в 22:00
Салют начался в 22:00
новость из сюжета
Екатеринбург отмечает 301 год

В центре Екатеринбурга в честь 301-летия города отгремел салют, стоивший, по разным данным от 3,5 до 4 миллионов рублей. Он длился считанные минуты, передает корреспондент URA.RU.

Второй салют был в Академическом (Преображенский парк). Всю информацию о празднике агентство собирает в отдельном сюжете.

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В центре Екатеринбурга в честь 301-летия города отгремел салют, стоивший, по разным данным от 3,5 до 4 миллионов рублей. Он длился считанные минуты, передает корреспондент URA.RU. Второй салют был в Академическом (Преображенский парк). Всю информацию о празднике агентство собирает в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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