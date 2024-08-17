Салют начался в 22:00
новость из сюжетаЕкатеринбург отмечает 301 год
В центре Екатеринбурга в честь 301-летия города отгремел салют, стоивший, по разным данным от 3,5 до 4 миллионов рублей. Он длился считанные минуты, передает корреспондент URA.RU.
Второй салют был в Академическом (Преображенский парк). Всю информацию о празднике агентство собирает в отдельном сюжете.
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