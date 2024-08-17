Цеков: солдаты ВСУ под Курском сдаются в плен из-за качества жизни в России

18 августа 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

ВСУ впечатлились качеством дорог в России, считает Цеков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью. «Они [солдаты ВСУ] видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — рассказал Цеков изданию NEWS.ru. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Минобороны РФ отчиталось о сорванном наступлении Украины на этом направлении. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью. «Они [солдаты ВСУ] видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — рассказал Цеков изданию NEWS.ru. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Минобороны РФ отчиталось о сорванном наступлении Украины на этом направлении. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU.