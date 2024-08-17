17 августа 2024

Цеков: солдаты ВСУ под Курском сдаются в плен из-за качества жизни в России

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Джабык, село в котором был пожар и Путин. Челябинск, дорога
ВСУ впечатлились качеством дорог в России, считает Цеков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью.

«Они [солдаты ВСУ] видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — рассказал Цеков изданию NEWS.ru.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Минобороны РФ отчиталось о сорванном наступлении Украины на этом направлении. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU.

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Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью. «Они [солдаты ВСУ] видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — рассказал Цеков изданию NEWS.ru. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Минобороны РФ отчиталось о сорванном наступлении Украины на этом направлении. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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