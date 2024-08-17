Цеков: солдаты ВСУ под Курском сдаются в плен из-за качества жизни в России

Боевики ВСУ стали чаще сдаваться в плен под Курском из-за высокого качества дорог и порядка, которые они увидели при вторжении в российский регион. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков в интервью.
«Они [солдаты ВСУ] видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — рассказал Цеков изданию NEWS.ru.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Минобороны РФ отчиталось о сорванном наступлении Украины на этом направлении. Подробнее о происходящем в атакованном российском регионе — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.