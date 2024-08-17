17 августа 2024

«Менеджер из Беларуси» надул екатеринбуржца, который хотел купить авто из Европы

Екатеринбуржец решил купить машину из Европы и потерял больше миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После выплаты переписка была удалена (архивное фото)
После выплаты переписка была удалена (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец, хотевший купить автомобиль из Европы, заплатил взятые в кредит 1,28 миллиона рублей неизвестному менеджеру, представившемуся представителем белорусской компании ООО «Империя Авто», но так и не получил свою машину. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU.

«В апреле 2024 года пострадавший заинтересовался покупкой машины в Европе. В Telegram нашел канал, где размещались объявления о перегоне машин, связался с мужчиной, который представился менеджером „Империя Авто“. Его заинтересовала Kia Sorento 2013-го года выпуска за миллион рублей. Ему прислали договор и реквизиты этого ООО, выставив дополнительный счет за растаможку на 280 тысяч рублей», — сказал собеседник.

В начале августа мужчина перевел 1,28 млн рублей трем людям по предоставленным реквизитам, доплатив 45 тысяч рублей за страховку. Машина должна была приехать в Екатеринбург в течение двух-пяти дней, однако этого не произошло.

Когда екатеринбуржец попытался связаться с представителями компании в Telegram, заметил, что переписка удалена, а номер телефона заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец, хотевший купить автомобиль из Европы, заплатил взятые в кредит 1,28 миллиона рублей неизвестному менеджеру, представившемуся представителем белорусской компании ООО «Империя Авто», но так и не получил свою машину. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU . «В апреле 2024 года пострадавший заинтересовался покупкой машины в Европе. В Telegram нашел канал, где размещались объявления о перегоне машин, связался с мужчиной, который представился менеджером „Империя Авто“. Его заинтересовала Kia Sorento 2013-го года выпуска за миллион рублей. Ему прислали договор и реквизиты этого ООО, выставив дополнительный счет за растаможку на 280 тысяч рублей», — сказал собеседник. В начале августа мужчина перевел 1,28 млн рублей трем людям по предоставленным реквизитам, доплатив 45 тысяч рублей за страховку. Машина должна была приехать в Екатеринбург в течение двух-пяти дней, однако этого не произошло. Когда екатеринбуржец попытался связаться с представителями компании в Telegram, заметил, что переписка удалена, а номер телефона заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...