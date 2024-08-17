«Менеджер из Беларуси» надул екатеринбуржца, который хотел купить авто из Европы

Екатеринбуржец, хотевший купить автомобиль из Европы, заплатил взятые в кредит 1,28 миллиона рублей неизвестному менеджеру, представившемуся представителем белорусской компании ООО «Империя Авто», но так и не получил свою машину. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник URA.RU.
«В апреле 2024 года пострадавший заинтересовался покупкой машины в Европе. В Telegram нашел канал, где размещались объявления о перегоне машин, связался с мужчиной, который представился менеджером „Империя Авто“. Его заинтересовала Kia Sorento 2013-го года выпуска за миллион рублей. Ему прислали договор и реквизиты этого ООО, выставив дополнительный счет за растаможку на 280 тысяч рублей», — сказал собеседник.
В начале августа мужчина перевел 1,28 млн рублей трем людям по предоставленным реквизитам, доплатив 45 тысяч рублей за страховку. Машина должна была приехать в Екатеринбург в течение двух-пяти дней, однако этого не произошло.
Когда екатеринбуржец попытался связаться с представителями компании в Telegram, заметил, что переписка удалена, а номер телефона заблокирован. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области. Ответ ожидается.
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