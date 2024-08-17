17 августа 2024

В Екатеринбурге подростки толпой избили детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за чего произошел конфликт между подростками — неизвестно
Из-за чего произошел конфликт между подростками — неизвестно Фото:

В Екатеринбурге на улице Первомайской, 76 подростки толпой избили детей. Молодые люди продолжали наносить удары по своим соперникам, даже когда те упали. По словам местных жителей, конфликт произошел 17 августа. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в ведомстве.

«В Екатеринбурге жильцы дома на Первомайской, 76 засняли, как подростки пинают лежащих детей. После этого один из пострадавших остался лежать на земле. Ему помогли подняться друзья», — рассказали очевидцы Е1.ru. Избившие лечащих подростки кричали, что пострадавшие начали конфликт первые. 

В пресс-группе полиции Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия. «По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, сообщать по телефонам: 8 343 356 42 01 или 02», — говорится в сообщении.

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В Екатеринбурге на улице Первомайской, 76 подростки толпой избили детей. Молодые люди продолжали наносить удары по своим соперникам, даже когда те упали. По словам местных жителей, конфликт произошел 17 августа. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в ведомстве. «В Екатеринбурге жильцы дома на Первомайской, 76 засняли, как подростки пинают лежащих детей. После этого один из пострадавших остался лежать на земле. Ему помогли подняться друзья», — рассказали очевидцы Е1.ru. Избившие лечащих подростки кричали, что пострадавшие начали конфликт первые.  В пресс-группе полиции Екатеринбурга рассказали URA.RU, что сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия. «По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо информацией об инциденте, сообщать по телефонам: 8 343 356 42 01 или 02», — говорится в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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