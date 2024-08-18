В Туве эвакуируют детские лагеря из-за лесных пожаров. Фото

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В детских лагерях Тувы началась эвакуация детей
В детских лагерях Тувы началась эвакуация детей Фото:

В Тандинском районе Тувы эвакуируют детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак» из-за лесных пожаров. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг.

«В связи с лесными пожарами Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей „Чагытай“, „Орленок“ и „Байлак“, — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он добавил, что координацию на месте осуществляют сотрудники социального блока. По словам главы республики, в лагерях отдыхают почти 500 школьников, которых в ближайшие часы собираются перевезти на автобусах в Кызыл.

На утро 18 августа в Туве зафиксирован 31 лесной пожар на общей площади 2 849 гектаров, из которых четыре локализованы. Пожары зарегистрированы в нескольких районах и в заповеднике «Азас». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

В Тандинском районе Тувы организована эвакуация из детских лагерей
В Тандинском районе Тувы организована эвакуация из детских лагерей
Фото:

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В Тандинском районе Тувы эвакуируют детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак» из-за лесных пожаров. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг. «В связи с лесными пожарами Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей „Чагытай“, „Орленок“ и „Байлак“, — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он добавил, что координацию на месте осуществляют сотрудники социального блока. По словам главы республики, в лагерях отдыхают почти 500 школьников, которых в ближайшие часы собираются перевезти на автобусах в Кызыл. На утро 18 августа в Туве зафиксирован 31 лесной пожар на общей площади 2 849 гектаров, из которых четыре локализованы. Пожары зарегистрированы в нескольких районах и в заповеднике «Азас». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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