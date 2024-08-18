В Тандинском районе Тувы эвакуируют детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак» из-за лесных пожаров. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг.
«В связи с лесными пожарами Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей „Чагытай“, „Орленок“ и „Байлак“, — написал Ховалыг в своем telegram-канале. Он добавил, что координацию на месте осуществляют сотрудники социального блока. По словам главы республики, в лагерях отдыхают почти 500 школьников, которых в ближайшие часы собираются перевезти на автобусах в Кызыл.
На утро 18 августа в Туве зафиксирован 31 лесной пожар на общей площади 2 849 гектаров, из которых четыре локализованы. Пожары зарегистрированы в нескольких районах и в заповеднике «Азас». В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
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