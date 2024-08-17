17 августа 2024

Свердловчанка нашла краснокнижный гриб, пахнущий гнилым мясом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобный гриб крайне отличается от привычных всем сморчков
Подобный гриб крайне отличается от привычных всем сморчков Фото:

В Ревде (Свердловская область) жительница на своем участке нашла краснокнижный гриб — Мутинус Равенеле, или иначе сморчок вонючий. Этот несъедобный гриб уникален благодаря своей форме и запаху — он пахнет гнилым мясом, чем привлекает толпы насекомых, рассказала женщина СМИ. 

«Как оказалось, это грибы. Выросли у меня на участке. Нашла в интернете название: Мутинус Равенеле, или сморчок вонючий. Первый раз увидела такое чудо», — рассказала она telegram-каналу газеты «Ревдинский рабочий».

Подобный гриб находили и в Перми. Тогда профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева пояснила URA.RU, что этот гриб — родственник дождевиков с необычным внешним видом и запахом разлагающегося трупа.

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В Ревде (Свердловская область) жительница на своем участке нашла краснокнижный гриб — Мутинус Равенеле, или иначе сморчок вонючий. Этот несъедобный гриб уникален благодаря своей форме и запаху — он пахнет гнилым мясом, чем привлекает толпы насекомых, рассказала женщина СМИ.  «Как оказалось, это грибы. Выросли у меня на участке. Нашла в интернете название: Мутинус Равенеле, или сморчок вонючий. Первый раз увидела такое чудо», — рассказала она telegram-каналу газеты «Ревдинский рабочий». Подобный гриб находили и в Перми. Тогда профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева пояснила URA.RU, что этот гриб — родственник дождевиков с необычным внешним видом и запахом разлагающегося трупа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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