В Ревде (Свердловская область) жительница на своем участке нашла краснокнижный гриб — Мутинус Равенеле, или иначе сморчок вонючий. Этот несъедобный гриб уникален благодаря своей форме и запаху — он пахнет гнилым мясом, чем привлекает толпы насекомых, рассказала женщина СМИ.
«Как оказалось, это грибы. Выросли у меня на участке. Нашла в интернете название: Мутинус Равенеле, или сморчок вонючий. Первый раз увидела такое чудо», — рассказала она telegram-каналу газеты «Ревдинский рабочий».
Подобный гриб находили и в Перми. Тогда профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Лидия Переведенцева пояснила URA.RU, что этот гриб — родственник дождевиков с необычным внешним видом и запахом разлагающегося трупа.
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