Пермский участник СВО Коротаев спас тяжелораненого бойца

Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь.
«Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь.
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Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь. «Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь.