17 августа 2024
16 августа 2024

Пермский участник СВО Коротаев спас тяжелораненого бойца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, автомат калашникова, противостояние, боевики, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, подготовка, ак, конфликт, вооруженные силы, бойцы, вооруженные люди, вооруженный человек, руки, строй, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво, ак 74, боевой порядок
Пермяк вытащил тяжелораненого бойца и оказал ему первую помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь.

«Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь. «Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...