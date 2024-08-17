Пермский участник СВО Коротаев спас тяжелораненого бойца

18 августа 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Пермяк вытащил тяжелораненого бойца и оказал ему первую помощь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь. «Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации из Перми Александр Коротаев спас тяжелораненого бойца под вражеским минометным огнем. Об этом сообщают в соцсетях. Рядовой воспользовался затишьем и оказал военнослужащему первую помощь. «Рядовой Александр Коротаев попал под вражеский минометный огонь. Укрывшись в замаскированном блиндаже, он услышал крик раненого военнослужащего. Воспользовавшись затишьем, рядовой перебежал в соседний блиндаж и вытащил оттуда тяжелораненого бойца, оказал ему первую помощь и организовал эвакуацию до пункта сбора раненых», — сообщили в группе «„Сила в братстве — 59“ — ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что боец, являясь фельдшером роты, обучает своих сослуживцев оказанию экстренной первой помощи. За все время службы Коротаев вынес с поля боя десятки раненых военнослужащих и оказал им помощь.