Открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга 17 августа, губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на рассыпающиеся фасады, которые готовили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Информацию об этом URA.RU подтвердил мэр Алексей Орлов.
Перемещаясь между площадками в сквере, Куйвашев вопросительно указал Орлову на фасады трех корпусов дома по ул. Воеводина, 4, они обменялись парой фраз. «Будем ремонтировать», — сказал позднее журналисту мэр.
На реплику, что ремонт ведь уже проводился относительно недавно, Орлов заявил: «Ну вот так сделали, к сожалению». Он тогда был замом у Куйвашева.
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