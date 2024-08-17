17 августа 2024

Куйвашева удивили страшные фасады в центре Екатеринбурга, их делали к ЧМ-2018. Фото

Губернатор отправил мэра Екатеринбурга ремонтировать дом на улице Воеводина
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев (слева) обратил внимание на фасады во время праздника
Евгений Куйвашев (слева) обратил внимание на фасады во время праздника Фото:

Открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга 17 августа, губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на рассыпающиеся фасады, которые готовили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Информацию об этом URA.RU подтвердил мэр Алексей Орлов.

Перемещаясь между площадками в сквере, Куйвашев вопросительно указал Орлову на фасады трех корпусов дома по ул. Воеводина, 4, они обменялись парой фраз. «Будем ремонтировать», — сказал позднее журналисту мэр.

На реплику, что ремонт ведь уже проводился относительно недавно, Орлов заявил: «Ну вот так сделали, к сожалению». Он тогда был замом у Куйвашева.

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Открывая День города в Историческом сквере Екатеринбурга 17 августа, губернатор Евгений Куйвашев обратил внимание на рассыпающиеся фасады, которые готовили к чемпионату мира по футболу 2018 года. Информацию об этом URA.RU подтвердил мэр Алексей Орлов. Перемещаясь между площадками в сквере, Куйвашев вопросительно указал Орлову на фасады трех корпусов дома по ул. Воеводина, 4, они обменялись парой фраз. «Будем ремонтировать», — сказал позднее журналисту мэр. На реплику, что ремонт ведь уже проводился относительно недавно, Орлов заявил: «Ну вот так сделали, к сожалению». Он тогда был замом у Куйвашева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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