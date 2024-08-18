Российские разведчики отметили изменения в тактике ВСУ в Работино

РИАН: ВСУ действуют малыми группами и прячут тяжелую технику
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ВСУ перешли к тактике ведения боевых действий малыми группами
ВСУ перешли к тактике ведения боевых действий малыми группами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики отметили, что тактика ВСУ в районе Работино изменилась. По словам техника группы расчета БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным Волчек, украинские военные начали действовать малыми группами, практически в формате диверсионных групп.

«Меняют тактику. Стараются малыми группами заходить. Очень часто ночные заходы практикуются», — передает слова Волчка РИА Новости. Он добавил, что тяжелая техника стала практически незаметна. В основном используются легкие бронированные машины, такие как Humvee, количество которых возросло.

Тяжелой техники почти не видно, так как украинские силы скрывают ее и размещают на дальних позициях. Это связано с тем, что ВС РФ наносят точечные удары по позициям противника.

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Российские разведчики отметили, что тактика ВСУ в районе Работино изменилась. По словам техника группы расчета БПЛА разведроты 291-го полка ВС РФ с позывным Волчек, украинские военные начали действовать малыми группами, практически в формате диверсионных групп. «Меняют тактику. Стараются малыми группами заходить. Очень часто ночные заходы практикуются», — передает слова Волчка РИА Новости. Он добавил, что тяжелая техника стала практически незаметна. В основном используются легкие бронированные машины, такие как Humvee, количество которых возросло. Тяжелой техники почти не видно, так как украинские силы скрывают ее и размещают на дальних позициях. Это связано с тем, что ВС РФ наносят точечные удары по позициям противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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