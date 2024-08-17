17 августа 2024

Челябинская конькобежка Фаткулина поехала бы на Олимпиаду в нейтральном статусе

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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, фаткулина ольга, велотренажер
Для спортсмена тяжело отказаться от участия в Олимпиаде, говорит Фаткулина (архивное фото) Фото:
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Олимпиада-2024

Челябинская спортсменка, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина точно стала бы участницей Олимпиады даже в нейтральном статусе. Об этом заявила сама спортсменка.

«Я думаю, 100% да. Все знают, кто ты. Не поехать… для спортсмена это очень тяжело», — заявила Фаткулина в интервью «Матч ТВ».

XXXIII летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. В них приняли участие 15 спортсменов из России, которые выступали в нейтральном статусе.

Фаткулина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также она является чемпионкой мира, рекордсменом России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров.

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Челябинская спортсменка, призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Ольга Фаткулина точно стала бы участницей Олимпиады даже в нейтральном статусе. Об этом заявила сама спортсменка. «Я думаю, 100% да. Все знают, кто ты. Не поехать… для спортсмена это очень тяжело», — заявила Фаткулина в интервью «Матч ТВ». XXXIII летние Олимпийские игры прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. В них приняли участие 15 спортсменов из России, которые выступали в нейтральном статусе. Фаткулина завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сочи. Также она является чемпионкой мира, рекордсменом России в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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