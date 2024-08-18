Строфария голубая относится к категории съедобных грибов (фото из архива)
Грибники из Свердловской области нашли в лесу необычные голубые грибы. Оказалось, что это строфария голубая. Фотографией находки свердловчане поделились в соцсетях.
«Подскажите, что за чудо-грибы такие?» — спрашивает автор фотографии в сообществе «Тагильские грибники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пояснили, что это строфария голубая.
Этот гриб можно увидеть с июня по начало ноября. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!