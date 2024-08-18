В свердловском лесу нашли голубые грибы. Фото

19 августа 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Строфария голубая относится к категории съедобных грибов (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Грибники из Свердловской области нашли в лесу необычные голубые грибы. Оказалось, что это строфария голубая. Фотографией находки свердловчане поделились в соцсетях. «Подскажите, что за чудо-грибы такие?» — спрашивает автор фотографии в сообществе «Тагильские грибники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пояснили, что это строфария голубая. Этот гриб можно увидеть с июня по начало ноября. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется. сообщество «Тагильские грибники» во «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грибники из Свердловской области нашли в лесу необычные голубые грибы. Оказалось, что это строфария голубая. Фотографией находки свердловчане поделились в соцсетях. «Подскажите, что за чудо-грибы такие?» — спрашивает автор фотографии в сообществе «Тагильские грибники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пояснили, что это строфария голубая. Этот гриб можно увидеть с июня по начало ноября. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.