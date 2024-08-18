18 августа 2024
17 августа 2024

В свердловском лесу нашли голубые грибы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, гриб, макро, осень, изморозь
Строфария голубая относится к категории съедобных грибов (фото из архива) Фото:

Грибники из Свердловской области нашли в лесу необычные голубые грибы. Оказалось, что это строфария голубая. Фотографией находки свердловчане поделились в соцсетях.

«Подскажите, что за чудо-грибы такие?» — спрашивает автор фотографии в сообществе «Тагильские грибники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пояснили, что это строфария голубая.

Этот гриб можно увидеть с июня по начало ноября. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.

Фото:

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Грибники из Свердловской области нашли в лесу необычные голубые грибы. Оказалось, что это строфария голубая. Фотографией находки свердловчане поделились в соцсетях. «Подскажите, что за чудо-грибы такие?» — спрашивает автор фотографии в сообществе «Тагильские грибники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пояснили, что это строфария голубая. Этот гриб можно увидеть с июня по начало ноября. Он относится к категории съедобных грибов, но чаще всего в пищу не употребляется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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