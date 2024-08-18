В Госдуму внесут законопроект о запрете мигрантам привозить семьи в РФ

19 августа 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Семьям мигрантов хотят запретить привозить в Россию родственников Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму внесут законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов без гражданства РФ на въезд их семей в Россию. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Документ рассмотрят 19 августа. «Законопроектом предлагается запретить въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности», — указано в пояснительной записке к законопроекту, передают РИА Новости. Авторы инициативы уточняют, что ограничения касаются низкоквалифицированных специалистов, работающих в России по трудовому договору или патенту. От ограничений будут освобождены семьи высококвалифицированных иностранных работников. Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, который предусматривает прекращение гражданства за непостановку на воинский учет. МВД теперь обязано информировать военные комиссариаты о мужчинах, ожидающих процедуры принесения присяги после получения положительного решения о приеме в российское гражданство. Накануне мигрантам вручили повестки в военкомат после рейдов в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесут законопроект, ограничивающий право трудовых мигрантов без гражданства РФ на въезд их семей в Россию. С таким предложением выступили депутаты Госдумы от ЛДПР. Документ рассмотрят 19 августа. «Законопроектом предлагается запретить въезд в РФ иностранным гражданам или лицам без гражданства в качестве члена семьи иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации с целью осуществления трудовой деятельности», — указано в пояснительной записке к законопроекту, передают РИА Новости. Авторы инициативы уточняют, что ограничения касаются низкоквалифицированных специалистов, работающих в России по трудовому договору или патенту. От ограничений будут освобождены семьи высококвалифицированных иностранных работников. Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, который предусматривает прекращение гражданства за непостановку на воинский учет. МВД теперь обязано информировать военные комиссариаты о мужчинах, ожидающих процедуры принесения присяги после получения положительного решения о приеме в российское гражданство. Накануне мигрантам вручили повестки в военкомат после рейдов в Москве.