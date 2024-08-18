Названы напитки, которые сжигают жир на животе

Pronews: зеленый чай и вода с тмином вместо кофе сжигают жир на животе

Четыре чашки зеленого чая в день помогут убрать жир на животе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зеленый чай и вода с тмином вместо кофе по утрам помогут убрать лишний жир на животе. Об этом со ссылкой на исследование ученых пишет Pronews.

«Исследования показали, что желаемого эффекта в похудении можно достичь, если заменить кофе и черный чай на более полезные напитки. Правильно подобранные варианты на завтрак влияют на обмен веществ, запускают пищеварительный процесс, сказываются на уровне жира в организме», — пишет издание.

Первый вариант — зеленый чай, в составе которого содержится кофеин, антиоксиданты и ценные микроэлементы. Четыре чашки зеленого чая в день помогут убрать жир на животе и снизить массу тела, пояснили ученые, опираясь на исследования.

Второй вариант — попробовать пить воду с добавлением черного тмина. Такой напиток ускорит метаболизм и процесс сжигания жара начнется быстрее. Семена тмина необходимо прокипятить в воде, которую будете пить.

Процесс похудения также может ускорить теплая вода с добавлением меда и лимонного сока. Такой напиток не только сделает стул регулярным, что поможет сбросить лишние килограммы, но и укрепит иммунитет.

Тренер по бодифлексу Марина Корпан ранее посоветовала для похудения сократить привычное потребление алкоголя хотя бы на 50%. Здоровый образ жизни и красивая фигура не совместимы с бокалом вина, говорит Корпан, пишет «Национальная служба новостей».