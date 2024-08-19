«Известия»: в России только 25% таксистов готовы к работе с 1 сентября

19 августа 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Большая часть таксистов, а это 75%, не выполнила новые требования для работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Только 25% таксистов в России получили обязательное разрешение на работу с 1 сентября. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». «К 1 сентября водителям такси нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Сегодня оно есть только у 25% водителей, в основном из Москвы», — говорится в письме Союза к главе кабмина Михаилу Мишустину, пишут «Известия». Чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно выполнить несколько пунктов 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». В частности, перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в регионе. Таксистам нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где их водители должны проходить, неясно. В РФ нет инфраструктуры, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. Большая часть таксистов, а это 75%, не выполнила новые требования для работы. Организация просит отложить вступление в силу новых правил. В Москве ранее ввели аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере. С 12 августа до 1 марта аттестация будет предварительной, потом станет обязательной. От водителей требуется правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Тестировать их будут на знание правил перевозки пассажиров и багажа, порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также спросят про городские достопримечательности. По мнению члена общественного совета при Минтрансе Андрея Попкова, тестирование смогут пройти лишь 10% таксистов, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Только 25% таксистов в России получили обязательное разрешение на работу с 1 сентября. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». «К 1 сентября водителям такси нужно оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Но для этого они должны получить разрешение на работу в такси. Сегодня оно есть только у 25% водителей, в основном из Москвы», — говорится в письме Союза к главе кабмина Михаилу Мишустину, пишут «Известия». Чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно выполнить несколько пунктов 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа». В частности, перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в регионе. Таксистам нужно иметь путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах. Где их водители должны проходить, неясно. В РФ нет инфраструктуры, чтобы самозанятые водители могли выполнить эти условия. Большая часть таксистов, а это 75%, не выполнила новые требования для работы. Организация просит отложить вступление в силу новых правил. В Москве ранее ввели аттестацию водителей такси на знание правил работы в сфере. С 12 августа до 1 марта аттестация будет предварительной, потом станет обязательной. От водителей требуется правильно ответить на восемь из десяти вопросов. Тестировать их будут на знание правил перевозки пассажиров и багажа, порядка действий в чрезвычайных ситуациях, а также спросят про городские достопримечательности. По мнению члена общественного совета при Минтрансе Андрея Попкова, тестирование смогут пройти лишь 10% таксистов, пишет «Национальная служба новостей».