ВС РФ приостановили продвижение ВСУ к юго-востоку в Курской области

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Российские войска не дали ВСУ продвинуться на юго-восток Суджи в Курской области
Российские войска не дали ВСУ продвинуться на юго-восток Суджи в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку Суджи в Курской области остановлено. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов ВС РФ с позывным «Панда». 

«На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов», — сообщил «Панда» РИА Новости. По его словам, ВСУ терпят поражение в российском регионе и могут не мечтать о повторении прорыва.

Командование ВС РФ уже перебросило расчеты FPV-дронов для ликвидации техники противника в Курской области. По слова военного, украинские военные все же пытаются пробиться в Суджу, а также обойти, чтобы отрезать пути на Курск. «Панда» отметил, что сейчас расчеты FPV бьют по противнику, также отрезая ему пути подвоза и передвижения техники.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. ВС РФ успешно отражают атаки противника. В регионе ввели режим контртеррористической операции, передает Vse42.Ru

По мнению британского журнала Economist, киевский режим решил ударить по региону из-за отчаяния и неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Отмечаться, что власти Украины рассматривали вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область.

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Продвижение Вооруженных сил Украины к юго-востоку Суджи в Курской области остановлено. Об этом сообщил оператор расчета FPV-дронов ВС РФ с позывным «Панда».  «На данный момент продвижение противника на юго-востоке от Суджи остановлено. Российские войскам даже удалось отбить несколько населенных пунктов», — сообщил «Панда» РИА Новости. По его словам, ВСУ терпят поражение в российском регионе и могут не мечтать о повторении прорыва. Командование ВС РФ уже перебросило расчеты FPV-дронов для ликвидации техники противника в Курской области. По слова военного, украинские военные все же пытаются пробиться в Суджу, а также обойти, чтобы отрезать пути на Курск. «Панда» отметил, что сейчас расчеты FPV бьют по противнику, также отрезая ему пути подвоза и передвижения техники. ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. ВС РФ успешно отражают атаки противника. В регионе ввели режим контртеррористической операции, передает Vse42.Ru.  По мнению британского журнала Economist, киевский режим решил ударить по региону из-за отчаяния и неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Отмечаться, что власти Украины рассматривали вариант не только с атакой на Курскую область, но и с вылазкой в Брянскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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