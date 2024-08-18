18 августа 2024
17 августа 2024

Пьяная тюменка напала на инспектора ДПС, чтобы защитить любимого

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над учительницей физкультуры обвиняемой в наркоторговле. Челябинск, конвой, суд, женщина преступник, конвоирование
За нападение на инспектора женщине назначили штраф (архивное фото) Фото:

Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В июле в селе Щетково Ярковского района сотрудником ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились обвиняемая Шкарина и ее сожитель в качестве водителя. У последнего было выявлено состояние опьянение, из-за чего инспектор потребовал граждан покинуть автомобиль, для эвакуации его на штрафстоянку. Заступаясь за своего возлюбленного, нетрезвая женщина начала возмущаться, а после ударила сотрудника ГИБДД рукой по голове», — рассказали в пресс-службе.

За применение насилия к представителю власти женщину отдали под суд. Свою вину она признала и получила наказание в виде штрафа в сумме 9 000 рублей.

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Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июле в селе Щетково Ярковского района сотрудником ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились обвиняемая Шкарина и ее сожитель в качестве водителя. У последнего было выявлено состояние опьянение, из-за чего инспектор потребовал граждан покинуть автомобиль, для эвакуации его на штрафстоянку. Заступаясь за своего возлюбленного, нетрезвая женщина начала возмущаться, а после ударила сотрудника ГИБДД рукой по голове», — рассказали в пресс-службе. За применение насилия к представителю власти женщину отдали под суд. Свою вину она признала и получила наказание в виде штрафа в сумме 9 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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