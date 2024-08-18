Пьяная тюменка напала на инспектора ДПС, чтобы защитить любимого

19 августа 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

За нападение на инспектора женщине назначили штраф (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июле в селе Щетково Ярковского района сотрудником ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились обвиняемая Шкарина и ее сожитель в качестве водителя. У последнего было выявлено состояние опьянение, из-за чего инспектор потребовал граждан покинуть автомобиль, для эвакуации его на штрафстоянку. Заступаясь за своего возлюбленного, нетрезвая женщина начала возмущаться, а после ударила сотрудника ГИБДД рукой по голове», — рассказали в пресс-службе. За применение насилия к представителю власти женщину отдали под суд. Свою вину она признала и получила наказание в виде штрафа в сумме 9 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы защитить своего сожителя, который сел за руль нетрезвым, пьяная жительница Тюменской области напала на инспектора ДПС и ударила его по голове. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В июле в селе Щетково Ярковского района сотрудником ДПС был остановлен автомобиль, в котором находились обвиняемая Шкарина и ее сожитель в качестве водителя. У последнего было выявлено состояние опьянение, из-за чего инспектор потребовал граждан покинуть автомобиль, для эвакуации его на штрафстоянку. Заступаясь за своего возлюбленного, нетрезвая женщина начала возмущаться, а после ударила сотрудника ГИБДД рукой по голове», — рассказали в пресс-службе. За применение насилия к представителю власти женщину отдали под суд. Свою вину она признала и получила наказание в виде штрафа в сумме 9 000 рублей.