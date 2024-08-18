«Для меня это шок»: по делу убитого Далера Бобиева вынесен первый приговор. Фото

Экс-сотрудницу опеки оштрафовали на 110 тысяч рублей по делу Далера Бобиева

19 августа 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Наказание получила бывшая сотрудница опеки Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес первый приговор по делу шестилетнего Далера Бобиева, убитого в приемной семье. Наказание получила бывшая сотрудница опеки Евгения Вознесенская, курировавшая семью, в которой жил мальчик. Женщина обвинялась в служебном подлоге, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать Вознесенскую виновной и назначить ей штраф в размере 110 тысяч рублей», — зачитал приговор судья Роман Шевченко. При этом гособвинитель просил для Вознесенской 1,5 года колонии-поселения, представитель потерпевшего — 1,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье и своевременно не вскрыла факт смерти ребенка. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. В последующем документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой. «Вознесенская три года проводила проверки, и все было хорошо. По факту проверок не было, дети ее ни разу не видели. Озвученный приговор для меня — шок. Я буду настаивать на обжаловании вердикта. Буду добиваться ужесточения наказания», — сказал URA.RU представитель потерпевшего Илкин Амиров. Поиски Далера развернулись в конце июня прошлого года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Оказалось, что ребенка уже полгода как не был в живых — его труп нашли в гараже Наумовых. Опекунша попала в СИЗО, ее племянник и супруги также стали фигурантами дела. Их обвиняют в истязании. Все о громкой истории — в специальном сюжете агентства. Сотрудница опеки прятала лицо под маской Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес первый приговор по делу шестилетнего Далера Бобиева, убитого в приемной семье. Наказание получила бывшая сотрудница опеки Евгения Вознесенская, курировавшая семью, в которой жил мальчик. Женщина обвинялась в служебном подлоге, передает корреспондент URA.RU. «Суд постановил признать Вознесенскую виновной и назначить ей штраф в размере 110 тысяч рублей», — зачитал приговор судья Роман Шевченко. При этом гособвинитель просил для Вознесенской 1,5 года колонии-поселения, представитель потерпевшего — 1,5 года колонии общего режима. По версии следствия, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье и своевременно не вскрыла факт смерти ребенка. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. В последующем документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой. «Вознесенская три года проводила проверки, и все было хорошо. По факту проверок не было, дети ее ни разу не видели. Озвученный приговор для меня — шок. Я буду настаивать на обжаловании вердикта. Буду добиваться ужесточения наказания», — сказал URA.RU представитель потерпевшего Илкин Амиров. Поиски Далера развернулись в конце июня прошлого года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Оказалось, что ребенка уже полгода как не был в живых — его труп нашли в гараже Наумовых. Опекунша попала в СИЗО, ее племянник и супруги также стали фигурантами дела. Их обвиняют в истязании. Все о громкой истории — в специальном сюжете агентства.