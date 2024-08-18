В отелях Тюмени почти закончились свободные номера из-за проведения форума TNF

В отелях Тюмени на время проведения форума TNF (16-19 сентября) занято от 50% до 100% номеров в гостиницах. Об этом стало известно журналистам.
«На дни проведения тюменского нефтегазового форума забронировано от 50 до 100% номерного фонда гостиниц Тюмени. В частности, в отеле „Ремезов“ с 16 по 19 сентября заняты абсолютно все номера. Аналогичная ситуация в DoubleTree by Hilton, а в гостинице „Восток“ осталось лишь два двухместных номера», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на отельеров.
В бизнес-отеле «Евразия» осталось лишь 10% свободных номеров, а в AZIMUT «Сити Отель Тюмень» бронь превысила 50%. При этом, для регулирования спроса, в гостиницах повышают стоимость проживания.
Как ранее писало URA.RU, в Тюмени цены билетов на промышленно-энергетический форум выросли почти на 200 тысяч рублей. Так, цена VIP-участия увеличилась до 949 тысяч рублей.
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В отелях Тюмени на время проведения форума TNF (16-19 сентября) занято от 50% до 100% номеров в гостиницах. Об этом стало известно журналистам. «На дни проведения тюменского нефтегазового форума забронировано от 50 до 100% номерного фонда гостиниц Тюмени. В частности, в отеле „Ремезов“ с 16 по 19 сентября заняты абсолютно все номера. Аналогичная ситуация в DoubleTree by Hilton, а в гостинице „Восток“ осталось лишь два двухместных номера», — сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на отельеров. В бизнес-отеле «Евразия» осталось лишь 10% свободных номеров, а в AZIMUT «Сити Отель Тюмень» бронь превысила 50%. При этом, для регулирования спроса, в гостиницах повышают стоимость проживания. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени цены билетов на промышленно-энергетический форум выросли почти на 200 тысяч рублей. Так, цена VIP-участия увеличилась до 949 тысяч рублей.