В Перми из-за шоу «Ночь города» перекроют движение

На ряде улиц в центре Перми движение машин будет запрещено 23 августа. Это делается для подготовки, а затем проведения масштабного шоу «Ночь города». Приказ опубликован на сайте минтранса Пермского края.
«Ограничить движение с 00:00 23 августа до 00:30 24 августа на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина», — говорится в документе. Кроме этого, с 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение закроют на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Также нельзя будет проехать по проезду от ул. Борцов Революции до Центрального городского пляжа с 10:00 23 августа до 3:00 24 августа.
Шоу «Ночь города» завершит череду фестивалей под брендом «Город встреч». Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Он выступит с концертом, посвященным 40-летию группы Nautilus Pompilius. Перед Бутусовым на сцену на площади у Театра-Театра выйдет московская команда COOLT ALL STARS. Как обещают устроители фестиваля, «мастера сочетания электронной музыки и живого звучания инструментов» выступят вместе с пермскими артистами. Концерт начнется в 22:00 в пятницу, 23 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!