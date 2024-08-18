18 августа 2024
17 августа 2024

В Перми из-за шоу «Ночь города» перекроют движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги закроют ради праздника
Дороги закроют ради праздника Фото:

На ряде улиц в центре Перми движение машин будет запрещено 23 августа. Это делается для подготовки, а затем проведения масштабного шоу «Ночь города». Приказ опубликован на сайте минтранса Пермского края.

«Ограничить движение с 00:00 23 августа до 00:30 24 августа на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина», — говорится в документе. Кроме этого, с 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение закроют на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Также нельзя будет проехать по проезду от ул. Борцов Революции до Центрального городского пляжа с 10:00 23 августа до 3:00 24 августа.

Шоу «Ночь города» завершит череду фестивалей под брендом «Город встреч». Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Он выступит с концертом, посвященным 40-летию группы Nautilus Pompilius. Перед Бутусовым на сцену на площади у Театра-Театра выйдет московская команда COOLT ALL STARS. Как обещают устроители фестиваля, «мастера сочетания электронной музыки и живого звучания инструментов» выступят вместе с пермскими артистами. Концерт начнется в 22:00 в пятницу, 23 августа.

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На ряде улиц в центре Перми движение машин будет запрещено 23 августа. Это делается для подготовки, а затем проведения масштабного шоу «Ночь города». Приказ опубликован на сайте минтранса Пермского края. «Ограничить движение с 00:00 23 августа до 00:30 24 августа на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова, на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до ул. Борчанинова, на ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина», — говорится в документе. Кроме этого, с 20:30 23 августа до 00:30 24 августа движение закроют на ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Попова и ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Также нельзя будет проехать по проезду от ул. Борцов Революции до Центрального городского пляжа с 10:00 23 августа до 3:00 24 августа. Шоу «Ночь города» завершит череду фестивалей под брендом «Город встреч». Хедлайнером станет Вячеслав Бутусов. Он выступит с концертом, посвященным 40-летию группы Nautilus Pompilius. Перед Бутусовым на сцену на площади у Театра-Театра выйдет московская команда COOLT ALL STARS. Как обещают устроители фестиваля, «мастера сочетания электронной музыки и живого звучания инструментов» выступят вместе с пермскими артистами. Концерт начнется в 22:00 в пятницу, 23 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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