18 августа 2024
17 августа 2024

Тюменку лишили средств к существованию после суда с частной стоматологией

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц Фото:

Жительница Тюмени Светлана Полякова вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц, так как судебные приставы взыскали с нее 50% доходов, включая средства социальной надбавки к пенсии. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Тюменка судилась со стоматологией „Мега-Дент“, из-за болей после установки имплантов. Суд женщина проиграла, и ее обязали оплатить работу юристов ответчика. После этого с нее начали удерживать 50% от пенсии, включая средства социальной надбавки. На жизнь у женщины осталось 7 000 рублей», — сообщает telegram-канал.

URA.RU обратилось за комментарием в управление службы судебных приставов по Тюменской области. Ответ ожидается.

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Жительница Тюмени Светлана Полякова вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц, так как судебные приставы взыскали с нее 50% доходов, включая средства социальной надбавки к пенсии. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «Тюменка судилась со стоматологией „Мега-Дент“, из-за болей после установки имплантов. Суд женщина проиграла, и ее обязали оплатить работу юристов ответчика. После этого с нее начали удерживать 50% от пенсии, включая средства социальной надбавки. На жизнь у женщины осталось 7 000 рублей», — сообщает telegram-канал. URA.RU обратилось за комментарием в управление службы судебных приставов по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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