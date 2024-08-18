Тюменку лишили средств к существованию после суда с частной стоматологией

19 августа 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Женщина вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Тюмени Светлана Полякова вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц, так как судебные приставы взыскали с нее 50% доходов, включая средства социальной надбавки к пенсии. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «Тюменка судилась со стоматологией „Мега-Дент“, из-за болей после установки имплантов. Суд женщина проиграла, и ее обязали оплатить работу юристов ответчика. После этого с нее начали удерживать 50% от пенсии, включая средства социальной надбавки. На жизнь у женщины осталось 7 000 рублей», — сообщает telegram-канал. URA.RU обратилось за комментарием в управление службы судебных приставов по Тюменской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Тюмени Светлана Полякова вынуждена жить на 7 000 рублей в месяц, так как судебные приставы взыскали с нее 50% доходов, включая средства социальной надбавки к пенсии. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «Тюменка судилась со стоматологией „Мега-Дент“, из-за болей после установки имплантов. Суд женщина проиграла, и ее обязали оплатить работу юристов ответчика. После этого с нее начали удерживать 50% от пенсии, включая средства социальной надбавки. На жизнь у женщины осталось 7 000 рублей», — сообщает telegram-канал. URA.RU обратилось за комментарием в управление службы судебных приставов по Тюменской области. Ответ ожидается.