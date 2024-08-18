18 августа 2024

Челябинцам запретили собирать грибы в популярном месте

ПСС: сбор грибов и ягод на территории Ильменского заповедника запрещен
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, грибники, осень в лесу
Челябинки заблудились, собирая грибы в Ильменском заповеднике Фото:

В Ильменском заповеднике Челябинской области запрещен сбор грибов, ягод и других природных ресурсов. Об этом напомнили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, куда накануне обратились заблудившиеся грибники.

«В поисках грибов женщины оказались в Ильменском заповеднике. Сбор любых даров природы на территории заповедника запрещен и влечет административную ответственность», — напомнили в ПСС.

Женщины заблудились в лесах заповедника приехав за опятами. Грибы они искали в заболоченной местности, из которой не могли самостоятельно выбраться из-за состояния здоровья и возраста. Они обратились в ПСС и спустя два часа были эвакуированы.

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В Ильменском заповеднике Челябинской области запрещен сбор грибов, ягод и других природных ресурсов. Об этом напомнили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, куда накануне обратились заблудившиеся грибники. «В поисках грибов женщины оказались в Ильменском заповеднике. Сбор любых даров природы на территории заповедника запрещен и влечет административную ответственность», — напомнили в ПСС. Женщины заблудились в лесах заповедника приехав за опятами. Грибы они искали в заболоченной местности, из которой не могли самостоятельно выбраться из-за состояния здоровья и возраста. Они обратились в ПСС и спустя два часа были эвакуированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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