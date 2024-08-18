Челябинцам запретили собирать грибы в популярном месте

В Ильменском заповеднике Челябинской области запрещен сбор грибов, ягод и других природных ресурсов. Об этом напомнили в Поисково-спасательной службе (ПСС) региона, куда накануне обратились заблудившиеся грибники.
«В поисках грибов женщины оказались в Ильменском заповеднике. Сбор любых даров природы на территории заповедника запрещен и влечет административную ответственность», — напомнили в ПСС.
Женщины заблудились в лесах заповедника приехав за опятами. Грибы они искали в заболоченной местности, из которой не могли самостоятельно выбраться из-за состояния здоровья и возраста. Они обратились в ПСС и спустя два часа были эвакуированы.
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