18 августа 2024
17 августа 2024

Пермяк собрал в лесу 180 литров лисичек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибник признался, что нести домой лисички было тяжело
Грибник признался, что нести домой лисички было тяжело Фото:

Житель Пермского края с ником в соцсетях Павел Ветер собрал 180 литров лисичек. Видеозапись с похода в лес и сбора грибов пермяк опубликовал в сообществе «Грибы Пермского края».

«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой «лисичковый огород». На двоих с девчонкой, собрали 180 литров лисичек», — поделился радостью Павел.

Он отметил, что нести такую добычу до дома было тяжело. Этого момента на видео нет, так как, по словам Павла, в тот момент ему было не до съемки.

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Житель Пермского края с ником в соцсетях Павел Ветер собрал 180 литров лисичек. Видеозапись с похода в лес и сбора грибов пермяк опубликовал в сообществе «Грибы Пермского края». «Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой «лисичковый огород». На двоих с девчонкой, собрали 180 литров лисичек», — поделился радостью Павел. Он отметил, что нести такую добычу до дома было тяжело. Этого момента на видео нет, так как, по словам Павла, в тот момент ему было не до съемки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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