Грибник признался, что нести домой лисички было тяжело
Житель Пермского края с ником в соцсетях Павел Ветер собрал 180 литров лисичек. Видеозапись с похода в лес и сбора грибов пермяк опубликовал в сообществе «Грибы Пермского края».
«Сегодня выбрался между процедурами гемодиализа в Лысьву! Навестил свой «лисичковый огород». На двоих с девчонкой, собрали 180 литров лисичек», — поделился радостью Павел.
Он отметил, что нести такую добычу до дома было тяжело. Этого момента на видео нет, так как, по словам Павла, в тот момент ему было не до съемки.
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