Украинский пленный рассказал о сдаче Нью-Йорка ВС РФ

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По словам пленного, после погрома он сдался в плен Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ сдали поселок Нью-Йорк в ДНР российским военным. Об этом рассказал украинский пленный Роман Остап.

«Прибыли на командный пункт роты, там нам выдали автоматы и отправили в н. п. Нью-Йорк. Собрали весь личный состав и закинули туда. Всех „обнулило“, с нашей роты никого не осталось», — сказал пленный на распространенном МО РФ видео. По его словам, после разгрома он сдался в плен.

На прошлой неделе российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке в «клещи». Вскоре журналист Кристофер Миллер объявил, что ВС РФ могут взять населенный пункт в ближайшее время.

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ВСУ сдали поселок Нью-Йорк в ДНР российским военным. Об этом рассказал украинский пленный Роман Остап. «Прибыли на командный пункт роты, там нам выдали автоматы и отправили в н. п. Нью-Йорк. Собрали весь личный состав и закинули туда. Всех „обнулило“, с нашей роты никого не осталось», — сказал пленный на распространенном МО РФ видео. По его словам, после разгрома он сдался в плен. На прошлой неделе российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке в «клещи». Вскоре журналист Кристофер Миллер объявил, что ВС РФ могут взять населенный пункт в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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