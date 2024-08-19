Украинский пленный рассказал о сдаче Нью-Йорка ВС РФ

По словам пленного, после погрома он сдался в плен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ сдали поселок Нью-Йорк в ДНР российским военным. Об этом рассказал украинский пленный Роман Остап.
«Прибыли на командный пункт роты, там нам выдали автоматы и отправили в н. п. Нью-Йорк. Собрали весь личный состав и закинули туда. Всех „обнулило“, с нашей роты никого не осталось», — сказал пленный на распространенном МО РФ видео. По его словам, после разгрома он сдался в плен.
На прошлой неделе российская армия взяла группировку ВСУ в Нью-Йорке в «клещи». Вскоре журналист Кристофер Миллер объявил, что ВС РФ могут взять населенный пункт в ближайшее время.
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