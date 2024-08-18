18 августа 2024

Свердловчанам назвали причины, по которым их не выпустят за границу

Свердловчан не выпустят за границу из-за просрочек по кредитам и штрафов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажирам советуют проверять долги на сайте Госуслуг, чтобы не испортить себе отпуск Фото:

Более 280 тысяч свердловчан на данный момент ограничены в возможностях выезда из России. Запрет связан с просрочками по кредитным картам, алиментам и накопленными штрафами. Об этом сообщил ГУФССП по Свердловской области.

«Судебными приставами Свердловской области вынесено с начала года более 280 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу. На текущий момент остаются невыездными: 62% — это мужчины, таковых 173 тысячи человек, и 38% женщины (107 тысяч)», — заявило ведомство. По статистике ГУФССП самой большой группой должников являются люди от 29 до 39 лет (110 тысяч человек), менее всего ограничены в праве выезда граждане от 18 до 28 лет (30 тысяч человек).

Приставы советуют проверять наличие задолженностей перед тем, как собираться в отпуск, на сайте Госуслуг. Также свердловчан предупреждают, что необходимо задуматься об этом заранее, потому что снять ограничение в аэропорту не получится.

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Более 280 тысяч свердловчан на данный момент ограничены в возможностях выезда из России. Запрет связан с просрочками по кредитным картам, алиментам и накопленными штрафами. Об этом сообщил ГУФССП по Свердловской области. «Судебными приставами Свердловской области вынесено с начала года более 280 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу. На текущий момент остаются невыездными: 62% — это мужчины, таковых 173 тысячи человек, и 38% женщины (107 тысяч)», — заявило ведомство. По статистике ГУФССП самой большой группой должников являются люди от 29 до 39 лет (110 тысяч человек), менее всего ограничены в праве выезда граждане от 18 до 28 лет (30 тысяч человек). Приставы советуют проверять наличие задолженностей перед тем, как собираться в отпуск, на сайте Госуслуг. Также свердловчан предупреждают, что необходимо задуматься об этом заранее, потому что снять ограничение в аэропорту не получится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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