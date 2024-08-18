Свердловчанам назвали причины, по которым их не выпустят за границу

Более 280 тысяч свердловчан на данный момент ограничены в возможностях выезда из России. Запрет связан с просрочками по кредитным картам, алиментам и накопленными штрафами. Об этом сообщил ГУФССП по Свердловской области.
«Судебными приставами Свердловской области вынесено с начала года более 280 тысяч постановлений об ограничении права выезда должников за границу. На текущий момент остаются невыездными: 62% — это мужчины, таковых 173 тысячи человек, и 38% женщины (107 тысяч)», — заявило ведомство. По статистике ГУФССП самой большой группой должников являются люди от 29 до 39 лет (110 тысяч человек), менее всего ограничены в праве выезда граждане от 18 до 28 лет (30 тысяч человек).
Приставы советуют проверять наличие задолженностей перед тем, как собираться в отпуск, на сайте Госуслуг. Также свердловчан предупреждают, что необходимо задуматься об этом заранее, потому что снять ограничение в аэропорту не получится.
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