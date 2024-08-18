18 августа 2024

Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
На регион вновь обрушатся дожди и грозы Фото:

Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.

«На этой неделе под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди ожидаются до сильных», — уточнили синоптики.

Метеорологи отметили, что температура воздуха на этой неделе сильно не изменится. Ночью около 8-13 градусов, днем 17-22. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до 14-19 градусов. Ветер преимущественно западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о предстоящей неделе дождей. Так, с 19 по 26 августа дожди прогнозируются каждый день.

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Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «На этой неделе под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди ожидаются до сильных», — уточнили синоптики. Метеорологи отметили, что температура воздуха на этой неделе сильно не изменится. Ночью около 8-13 градусов, днем 17-22. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до 14-19 градусов. Ветер преимущественно западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о предстоящей неделе дождей. Так, с 19 по 26 августа дожди прогнозируются каждый день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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