Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа

19 августа 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

На регион вновь обрушатся дожди и грозы Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «На этой неделе под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди ожидаются до сильных», — уточнили синоптики. Метеорологи отметили, что температура воздуха на этой неделе сильно не изменится. Ночью около 8-13 градусов, днем 17-22. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до 14-19 градусов. Ветер преимущественно западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о предстоящей неделе дождей. Так, с 19 по 26 августа дожди прогнозируются каждый день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра. «На этой неделе под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди ожидаются до сильных», — уточнили синоптики. Метеорологи отметили, что температура воздуха на этой неделе сильно не изменится. Ночью около 8-13 градусов, днем 17-22. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до 14-19 градусов. Ветер преимущественно западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду. Ранее синоптики предупреждали о предстоящей неделе дождей. Так, с 19 по 26 августа дожди прогнозируются каждый день.