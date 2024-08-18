Челябинск окажется в центре грозового циклона 21 августа. Об этом предупредили в пресс-службе Челябинского гидрометеоцентра.
«На этой неделе под влиянием чередования областей повышенного и пониженного давления и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие и умеренные дожди, местами с грозами. 21 августа при прохождении центра циклона через Южный Урал дожди ожидаются до сильных», — уточнили синоптики.
Метеорологи отметили, что температура воздуха на этой неделе сильно не изменится. Ночью около 8-13 градусов, днем 17-22. Лишь 22 августа в тылу циклона небольшое похолодание — в дневные часы до 14-19 градусов. Ветер преимущественно западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 15 метров в секунду.
Ранее синоптики предупреждали о предстоящей неделе дождей. Так, с 19 по 26 августа дожди прогнозируются каждый день.
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