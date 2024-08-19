Стало известно о пострадавших при пожаре на промскладе в Пролетарске

18 человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске
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Режим ЧС введен на территории Пролетарска Фото:

Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщила администрация Пролетарского района у себя в telegram-канале.

«Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА», — говорится в сообщении. Режим ЧС введен на территории Пролетарска.

Продолжается тушение пожара на складе. Угроза распространения на жилые дома отсутствует.

По информации 360.ru, 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА, беспилотники сбили ПВО. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания.

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Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщила администрация Пролетарского района у себя в telegram-канале. «Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА», — говорится в сообщении. Режим ЧС введен на территории Пролетарска. Продолжается тушение пожара на складе. Угроза распространения на жилые дома отсутствует. По информации 360.ru, 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА, беспилотники сбили ПВО. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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