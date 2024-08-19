Происшествия Стало известно о пострадавших при пожаре на промскладе в Пролетарске 18 человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске 19 августа 2024 в 13:28 Размер текста - 17 + Режим ЧС введен на территории Пролетарска Фото: Илья Московец © URA.RU Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщила администрация Пролетарского района у себя в telegram-канале. «Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА», — говорится в сообщении. Режим ЧС введен на территории Пролетарска. Продолжается тушение пожара на складе. Угроза распространения на жилые дома отсутствует. По информации 360.ru, 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА, беспилотники сбили ПВО. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области. Об этом сообщила администрация Пролетарского района у себя в telegram-канале. «Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА», — говорится в сообщении. Режим ЧС введен на территории Пролетарска. Продолжается тушение пожара на складе. Угроза распространения на жилые дома отсутствует. По информации 360.ru, 18 августа на территории Пролетарского района Ростовской области произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах после атаки БПЛА, беспилотники сбили ПВО. Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям