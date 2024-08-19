Свердловчан наказали на миллион рублей за отдых в лесах

Свердловчане заплатили 1,3 млн штрафов за нарушение противопожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Тальков камень. Сысерть, природа урала, шашлык, озеро тальков камень
Любителей шашлыков ловили во время противопожарного режима Фото:

В 2024 году за разведение костров и готовку шашлыков вне стационарных мангалов свердловчан оштрафовали на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Все, кто пренебрег правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта „Экология“, и в этом году в нашем регионе удалось достичь рекордно низкого количества возгораний в лесном фонде», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Леса патрулируют 356 инспекторов, они провели уже более 11 тысяч рейдов. Помимо предотвращения возгораний, сотрудники также контролируют вырубку лесов и посадку новых деревьев.

Особый противопожарный режим действовал в Свердловской области с апреля и его сняли лишь 18 июля. Жителям региона запрещали разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и использовать мангалы.

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В 2024 году за разведение костров и готовку шашлыков вне стационарных мангалов свердловчан оштрафовали на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Все, кто пренебрег правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта „Экология“, и в этом году в нашем регионе удалось достичь рекордно низкого количества возгораний в лесном фонде», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Леса патрулируют 356 инспекторов, они провели уже более 11 тысяч рейдов. Помимо предотвращения возгораний, сотрудники также контролируют вырубку лесов и посадку новых деревьев. Особый противопожарный режим действовал в Свердловской области с апреля и его сняли лишь 18 июля. Жителям региона запрещали разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и использовать мангалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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