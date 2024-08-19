Свердловчан наказали на миллион рублей за отдых в лесах

Свердловчане заплатили 1,3 млн штрафов за нарушение противопожарной безопасности

19 августа 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Любителей шашлыков ловили во время противопожарного режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году за разведение костров и готовку шашлыков вне стационарных мангалов свердловчан оштрафовали на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Все, кто пренебрег правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта „Экология“, и в этом году в нашем регионе удалось достичь рекордно низкого количества возгораний в лесном фонде», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Леса патрулируют 356 инспекторов, они провели уже более 11 тысяч рейдов. Помимо предотвращения возгораний, сотрудники также контролируют вырубку лесов и посадку новых деревьев. Особый противопожарный режим действовал в Свердловской области с апреля и его сняли лишь 18 июля. Жителям региона запрещали разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и использовать мангалы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году за разведение костров и готовку шашлыков вне стационарных мангалов свердловчан оштрафовали на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Все, кто пренебрег правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта „Экология“, и в этом году в нашем регионе удалось достичь рекордно низкого количества возгораний в лесном фонде», — заявил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Леса патрулируют 356 инспекторов, они провели уже более 11 тысяч рейдов. Помимо предотвращения возгораний, сотрудники также контролируют вырубку лесов и посадку новых деревьев. Особый противопожарный режим действовал в Свердловской области с апреля и его сняли лишь 18 июля. Жителям региона запрещали разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и использовать мангалы.