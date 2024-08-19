Спорткар внука Росселя заметили летящим по встречке на высокой скорости

19 августа 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Спорткары гоняли по Сибирском тракту (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге устроили гонки два Porsche, один из которых зарегистрирован на внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — Александра. Элитные иномарки заметили на Сибирском тракте, рассказал очевидец. «На записи регистратора видно, как его Porsche летит по встречке и даже не притормаживает около пешеходного перехода», — передает E1.ru слова очевидца. Судя по записям с видеорегистратора, гонки были днем 18 августа. Корреспондент UR A.RU обратился за комментарием к самому Александру Росселю. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге устроили гонки два Porsche, один из которых зарегистрирован на внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — Александра. Элитные иномарки заметили на Сибирском тракте, рассказал очевидец. «На записи регистратора видно, как его Porsche летит по встречке и даже не притормаживает около пешеходного перехода», — передает E1.ru слова очевидца. Судя по записям с видеорегистратора, гонки были днем 18 августа. Корреспондент UR A.RU обратился за комментарием к самому Александру Росселю. На момент публикации ответ получить не удалось.