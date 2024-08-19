Спорткар внука Росселя заметили летящим по встречке на высокой скорости

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Спорткары гоняли по Сибирском тракту (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге устроили гонки два Porsche, один из которых зарегистрирован на внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — Александра. Элитные иномарки заметили на Сибирском тракте, рассказал очевидец.

«На записи регистратора видно, как его Porsche летит по встречке и даже не притормаживает около пешеходного перехода», — передает E1.ru слова очевидца. Судя по записям с видеорегистратора, гонки были днем 18 августа.

Корреспондент UR A.RU обратился за комментарием к самому Александру Росселю. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге устроили гонки два Porsche, один из которых зарегистрирован на внука бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — Александра. Элитные иномарки заметили на Сибирском тракте, рассказал очевидец. «На записи регистратора видно, как его Porsche летит по встречке и даже не притормаживает около пешеходного перехода», — передает E1.ru слова очевидца. Судя по записям с видеорегистратора, гонки были днем 18 августа. Корреспондент UR A.RU обратился за комментарием к самому Александру Росселю. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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