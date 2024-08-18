В Тюменской области нашли и уничтожили боевые британские гранаты. Фото, видео

19 августа 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Гранаты обнаружили в лесу в Ишимском районе (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр. По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне. Гранаты взорвали на полигоне управление Росгвардии по Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр. По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне.