В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
«Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр.
По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр. По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне.