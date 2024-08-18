18 августа 2024

В Тюменской области нашли и уничтожили боевые британские гранаты. Фото, видео

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Гранаты обнаружили в лесу в Ишимском районе (архивное фото) Фото:

В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

«Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр.

По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне.

Гранаты взорвали на полигоне
Гранаты взорвали на полигоне

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В Ишимском районе Тюменской области обнаружены и уничтожены гранаты времен гражданской войны. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. «Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области идентифицировали и уничтожили две гранаты времен гражданской войны. Их обнаружил местный житель в лесополосе Ишимского района. Группа разминирования идентифицировала боеприпасы как две британские боевые осколочные гранаты Миллса со следами сильной коррозии, которые могли представлять опасность для окружающих», — сообщает инфоцентр. По итогу боеприпасы уничтожили. Контролируемый подрыв произошел на полигоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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