«Зачем ваши дети нужны стране?»: Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб

Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб

19 августа 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

По словам Алаудинова, не надо из 18-летних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить спать Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов у себя в telegram-канале. «Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — сказал Алаудинов. Он считает, что «сейчас идет война», а призывники являются полноценными служащими и могут заключать контракты с Минобороны. Алаудинов призвал не делать из 18-летних срочников-мужчин детей, которым «мы должны дать соску и отправить спать». Ранее депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил что российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Он подчеркнул важность присутствия срочников на российско-украинкой границе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов у себя в telegram-канале. «Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — сказал Алаудинов. Он считает, что «сейчас идет война», а призывники являются полноценными служащими и могут заключать контракты с Минобороны. Алаудинов призвал не делать из 18-летних срочников-мужчин детей, которым «мы должны дать соску и отправить спать». Ранее депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил что российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Он подчеркнул важность присутствия срочников на российско-украинкой границе.