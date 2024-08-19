Алаудинов заявил, что срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб

Срочники должны воевать, а не есть бесплатный хлеб. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов у себя в telegram-канале.
«Не надо его готовить к тому, что он не должен быть нигде, не должен ни в чем принимать участие, а должен прийти, бесплатно поесть хлеба государства, надеть одежду, а потом пойти домой, и доказать, что служил», — сказал Алаудинов. Он считает, что «сейчас идет война», а призывники являются полноценными служащими и могут заключать контракты с Минобороны. Алаудинов призвал не делать из 18-летних срочников-мужчин детей, которым «мы должны дать соску и отправить спать».
Ранее депутат Госдумы от Забайкалья генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил что российские солдаты-срочники в приграничном районе Курской области отразили атаки украинской армии и не понесли потерь. Он подчеркнул важность присутствия срочников на российско-украинкой границе.
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