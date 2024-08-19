Где в Тюмени появились новые платные парковки. Карта

В центре Тюмени организовали новые платные парковки
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Новые парковки отображаются в мобильном приложении и на сайте
Новые парковки отображаются в мобильном приложении и на сайте Фото:

В центре Тюмени с 15 августа начали работать новые платные парковки — в районе площади 400-летия, в границах улиц Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября, Ленина — Перекопская — Красина и Республики 129. Как сообщили в мэрии, стоимость машиномест в указанных районах варьируется от 25 до 40 рублей в час.

«Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение и предписание оплатить услугу. Напомним, что каждые 20 минут на платных парковочных пространствах осуществляется видеофиксация с распознаванием номеров», — сообщили в администрации.

Платные парковки теперь действуют:

  • в районе ТюмГУ (Ленина — Перекопская — Красина). Стоимость часа — 25 рублей;
  • Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября. Цена — 35 рублей/час;
  • площадь 400-летия (Максима Горького от Фабричной до Республики). 35 рублей/час;
  • Республики 129, строение 3 (подземная парковка). Днем — бесплатно, с 18:00 до 9:00 — 40 рублей/час.

Среди нововведений также повышение стоимости некоторых парковок. Например, на пять рублей выросли цены за машиноместо в районе Герцена, Первомайской, Республики, Луначарского. А на набережной Туры стоимость плоскостной парковки снизили на пять рублей, теперь час стоянки обойдется в 20 рублей. 

Парковки в районе ТюмГУ
Парковки в районе ТюмГУ
Фото:
Парковки в границе Свердлова – Комсомольская – Осипенко – 25-го Октября.
Парковки в границе Свердлова – Комсомольская – Осипенко – 25-го Октября.
Фото:
Парковка в районе площади 400-летия
Парковка в районе площади 400-летия
Фото:
Парковка на Республики 129, строение 3
Парковка на Республики 129, строение 3
Фото:

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В центре Тюмени с 15 августа начали работать новые платные парковки — в районе площади 400-летия, в границах улиц Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября, Ленина — Перекопская — Красина и Республики 129. Как сообщили в мэрии, стоимость машиномест в указанных районах варьируется от 25 до 40 рублей в час. «Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение и предписание оплатить услугу. Напомним, что каждые 20 минут на платных парковочных пространствах осуществляется видеофиксация с распознаванием номеров», — сообщили в администрации. Платные парковки теперь действуют: Среди нововведений также повышение стоимости некоторых парковок. Например, на пять рублей выросли цены за машиноместо в районе Герцена, Первомайской, Республики, Луначарского. А на набережной Туры стоимость плоскостной парковки снизили на пять рублей, теперь час стоянки обойдется в 20 рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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