В центре Тюмени с 15 августа начали работать новые платные парковки — в районе площади 400-летия, в границах улиц Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября, Ленина — Перекопская — Красина и Республики 129. Как сообщили в мэрии, стоимость машиномест в указанных районах варьируется от 25 до 40 рублей в час.
«Первую неделю водители, нарушившие правила и не заплатившие за парковку, вместо штрафа получат лишь предупреждение и предписание оплатить услугу. Напомним, что каждые 20 минут на платных парковочных пространствах осуществляется видеофиксация с распознаванием номеров», — сообщили в администрации.
Платные парковки теперь действуют:
- в районе ТюмГУ (Ленина — Перекопская — Красина). Стоимость часа — 25 рублей;
- Свердлова — Комсомольская — Осипенко — 25-го Октября. Цена — 35 рублей/час;
- площадь 400-летия (Максима Горького от Фабричной до Республики). 35 рублей/час;
- Республики 129, строение 3 (подземная парковка). Днем — бесплатно, с 18:00 до 9:00 — 40 рублей/час.
Среди нововведений также повышение стоимости некоторых парковок. Например, на пять рублей выросли цены за машиноместо в районе Герцена, Первомайской, Республики, Луначарского. А на набережной Туры стоимость плоскостной парковки снизили на пять рублей, теперь час стоянки обойдется в 20 рублей.
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