18 августа 2024

В Перми умер пассажир экстренно севшего самолета

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая отвезла пациента в больницу, но там он умер
Скорая отвезла пациента в больницу, но там он умер Фото:

Медики в Перми не смогли спасти мужчину, из-за которого в городе приземлился самолет рейса «Южно-Сахалинск — Москва». Как рассказали с минздраве Прикамья, на скорой помощи пассажира доставили в больницу, но там он умер.

«Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили в министерстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты «Аэрофлота» совершили экстренную посадку в Перми. На борту самолет стало плохо пожилому пассажиру. Как выяснилось, он страдал онкологическим заболеванием. 

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Медики в Перми не смогли спасти мужчину, из-за которого в городе приземлился самолет рейса «Южно-Сахалинск — Москва». Как рассказали с минздраве Прикамья, на скорой помощи пассажира доставили в больницу, но там он умер. «Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили в министерстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты «Аэрофлота» совершили экстренную посадку в Перми. На борту самолет стало плохо пожилому пассажиру. Как выяснилось, он страдал онкологическим заболеванием. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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