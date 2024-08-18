В Перми умер пассажир экстренно севшего самолета

Скорая отвезла пациента в больницу, но там он умер
Медики в Перми не смогли спасти мужчину, из-за которого в городе приземлился самолет рейса «Южно-Сахалинск — Москва». Как рассказали с минздраве Прикамья, на скорой помощи пассажира доставили в больницу, но там он умер.
«Пациент был госпитализирован силами бригады скорой медицинской помощи. К сожалению, позже он скончался в больнице», — сообщили в министерстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что пилоты «Аэрофлота» совершили экстренную посадку в Перми. На борту самолет стало плохо пожилому пассажиру. Как выяснилось, он страдал онкологическим заболеванием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!