Главная свидетельница взрыва в Нижнем Тагиле не выходит из комы

19 августа 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

По одной из версий, газ мог взорваться в квартире, где собралось 4 ребенка Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Пятиклассница Полина А., пострадавшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, остается в коме. Об этом URA.RU рассказал один из членов ее семьи. Показания 12-летней девочки могли бы стать ключевыми: по сообщениям некоторых СМИ, именно в квартире, где она была с друзьями, случился взрыв. «Состояние [у Полины] тяжелое, больше я ничего не хочу говорить, извините. Она из комы не выходит, поэтому о том происшествии ничего неизвестно», — объяснил родственник девочки. Между тем показания девочки могли бы многое прояснить. В роковой день Полина со своей тезкой была с гостях у 14-летней Ани, которая жила на втором этаже. По стечению обстоятельств в гости к ним забежал шестилетний мальчик Денис — попить воды. То есть всего в квартире собралось четверо детей. Как сообщал telegram-канал Ural Mash, ребята почувствовали странный запах на кухне и пошли проверить плиту. 15-летняя Полина повернула переключатель, после чего якобы раздался взрыв и начал рушиться дом. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Всего в той трагедии погибло 10 человек: пятеро взрослых и пять детей. Более подробно о происшествии в Тагиле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятиклассница Полина А., пострадавшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, остается в коме. Об этом URA.RU рассказал один из членов ее семьи. Показания 12-летней девочки могли бы стать ключевыми: по сообщениям некоторых СМИ, именно в квартире, где она была с друзьями, случился взрыв. «Состояние [у Полины] тяжелое, больше я ничего не хочу говорить, извините. Она из комы не выходит, поэтому о том происшествии ничего неизвестно», — объяснил родственник девочки. Между тем показания девочки могли бы многое прояснить. В роковой день Полина со своей тезкой была с гостях у 14-летней Ани, которая жила на втором этаже. По стечению обстоятельств в гости к ним забежал шестилетний мальчик Денис — попить воды. То есть всего в квартире собралось четверо детей. Как сообщал telegram-канал Ural Mash, ребята почувствовали странный запах на кухне и пошли проверить плиту. 15-летняя Полина повернула переключатель, после чего якобы раздался взрыв и начал рушиться дом. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Всего в той трагедии погибло 10 человек: пятеро взрослых и пять детей. Более подробно о происшествии в Тагиле, — в сюжете URA.RU.