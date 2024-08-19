Главная свидетельница взрыва в Нижнем Тагиле не выходит из комы

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, разрушение, строительная техника, спасатели, разбор завалов, обломки дома, ликвидация последствий, сибирская 81
По одной из версий, газ мог взорваться в квартире, где собралось 4 ребенка Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Пятиклассница Полина А., пострадавшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, остается в коме. Об этом URA.RU рассказал один из членов ее семьи. Показания 12-летней девочки могли бы стать ключевыми: по сообщениям некоторых СМИ, именно в квартире, где она была с друзьями, случился взрыв.

«Состояние [у Полины] тяжелое, больше я ничего не хочу говорить, извините. Она из комы не выходит, поэтому о том происшествии ничего неизвестно», — объяснил родственник девочки.

Между тем показания девочки могли бы многое прояснить. В роковой день Полина со своей тезкой была с гостях у 14-летней Ани, которая жила на втором этаже. По стечению обстоятельств в гости к ним забежал шестилетний мальчик Денис — попить воды. То есть всего в квартире собралось четверо детей.

Как сообщал telegram-канал Ural Mash, ребята почувствовали странный запах на кухне и пошли проверить плиту. 15-летняя Полина повернула переключатель, после чего якобы раздался взрыв и начал рушиться дом. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Всего в той трагедии погибло 10 человек: пятеро взрослых и пять детей. Более подробно о происшествии в Тагиле, — в сюжете URA.RU.

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Пятиклассница Полина А., пострадавшая во время обрушения дома в Нижнем Тагиле, остается в коме. Об этом URA.RU рассказал один из членов ее семьи. Показания 12-летней девочки могли бы стать ключевыми: по сообщениям некоторых СМИ, именно в квартире, где она была с друзьями, случился взрыв. «Состояние [у Полины] тяжелое, больше я ничего не хочу говорить, извините. Она из комы не выходит, поэтому о том происшествии ничего неизвестно», — объяснил родственник девочки. Между тем показания девочки могли бы многое прояснить. В роковой день Полина со своей тезкой была с гостях у 14-летней Ани, которая жила на втором этаже. По стечению обстоятельств в гости к ним забежал шестилетний мальчик Денис — попить воды. То есть всего в квартире собралось четверо детей. Как сообщал telegram-канал Ural Mash, ребята почувствовали странный запах на кухне и пошли проверить плиту. 15-летняя Полина повернула переключатель, после чего якобы раздался взрыв и начал рушиться дом. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Всего в той трагедии погибло 10 человек: пятеро взрослых и пять детей. Более подробно о происшествии в Тагиле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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