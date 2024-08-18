У кандидата в депутаты пермского заксобрания нашли иностранные активы

Пермский краевой суд аннулировал регистрацию кандидата в депутаты заксобрания Прикамья Анны Ленкевич. Предпринимательница из Чердыни, выдвинутая партией «Новые люди» скрыла от избиркома иностранные активы. ТИК Чердынского округа обратился в суд, который удовлетворил иск. Данные есть в картотеке суда и на портале избирательных комиссий.
«В связи с получением из Центрального банка РФ информации, указывающей на владение иностранными финансовыми инструментами кандидатом в депутаты Ленкевич Анной Сергеевной, выдвинутым реготделением партии „Новые люди“ по округу №12, комиссия решает обратиться в Пермский краевой суд с заявлением об отмене ее регистрации», — говорится в решении ТИК Чердыни. По данным источника в территории, речь идет о брокерских операциях на онлайн-платформе «Тинькоф Инвестиции».
Суд рассмотрел жалобу избирательной комиссии 15 августа. Судья Евгений Спиридонов ее удовлетворил. Решение в силу еще не вступило. После вступления ТИК аннулирует регистрацию Анны Ленкевич. Анна Ленкевич не ответила на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». Руководитель реготделения партии «Новые люди» Денис Шитов пообещал дать комментарий позднее.
Обновлено в 16:22: Анна Ленкевич пояснила, что никакого умысла у нее не было, это ошибка юриста. «В связи с неопределенным правовым статусом иностранных акций, которые не могли быть отчуждены из-за санкций, юрист посчитал, что я не обязана вносить их в сведения об имуществе при подаче документов на регистрацию. Никакого злонамеренного умысла на сокрытие изначально не было. В дальнейшем по запросу ТИК я предоставила комиссии все необходимые подтверждающие справки от брокера о невозможности совершения операций с ними», — пояснила она. И добавила, что порядок должен был быть другим. Кандидат должен был отразить эти активы в своем имуществе и потом доказать, что не может от них избавиться. Оспаривать решение она не будет.
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