Гаишники начали проверку из-за спорткара внука Росселя, летевшего по встречке. Видео

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Стелла Курган. Курган, гаишники, дпс, гаи, перекрытие трассы
Инспекторы ищут свидетелей нарушения (архивное фото) Фото:

Гаишники начали проверку после того, как синий Porsche, который записан на внука бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя — Александра, промчался по встречке на большой скорости. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГАИ.

«В рамках проверки инспекторы установят место, дату, время нарушения и опросят очевидцев и свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. Только после этого гаишники будут искать нарушителя.

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских права от четырех до шести месяцев. Это URA.RU пояснил автоюрист Андрей Ватагин.

Дорогущий спорткар, рассекающий по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, заметили очевидцы. Когда именно это произошло, неизвестно. Александр Россель не стал отвечать на вопрос корреспондента, сбросив трубку.

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Гаишники начали проверку после того, как синий Porsche, который записан на внука бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя — Александра, промчался по встречке на большой скорости. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГАИ. «В рамках проверки инспекторы установят место, дату, время нарушения и опросят очевидцев и свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. Только после этого гаишники будут искать нарушителя. Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских права от четырех до шести месяцев. Это URA.RU пояснил автоюрист Андрей Ватагин. Дорогущий спорткар, рассекающий по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, заметили очевидцы. Когда именно это произошло, неизвестно. Александр Россель не стал отвечать на вопрос корреспондента, сбросив трубку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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