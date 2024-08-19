Гаишники начали проверку из-за спорткара внука Росселя, летевшего по встречке. Видео

19 августа 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Инспекторы ищут свидетелей нарушения (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Гаишники начали проверку после того, как синий Porsche, который записан на внука бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя — Александра, промчался по встречке на большой скорости. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГАИ. «В рамках проверки инспекторы установят место, дату, время нарушения и опросят очевидцев и свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. Только после этого гаишники будут искать нарушителя. Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских права от четырех до шести месяцев. Это URA.RU пояснил автоюрист Андрей Ватагин. Дорогущий спорткар, рассекающий по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, заметили очевидцы. Когда именно это произошло, неизвестно. Александр Россель не стал отвечать на вопрос корреспондента, сбросив трубку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гаишники начали проверку после того, как синий Porsche, который записан на внука бывшего свердловского губернатора Эдуарда Росселя — Александра, промчался по встречке на большой скорости. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГАИ. «В рамках проверки инспекторы установят место, дату, время нарушения и опросят очевидцев и свидетелей», — сообщили в пресс-службе ГАИ Свердловской области. Только после этого гаишники будут искать нарушителя. Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу движения водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских права от четырех до шести месяцев. Это URA.RU пояснил автоюрист Андрей Ватагин. Дорогущий спорткар, рассекающий по Сибирскому тракту в Екатеринбурге, заметили очевидцы. Когда именно это произошло, неизвестно. Александр Россель не стал отвечать на вопрос корреспондента, сбросив трубку.