Клава Кока застряла на горящем острове Мадейра

Клава Кока не может улететь с острова из-за пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) и ее парень Александр Поверин не могут улететь с горящего острова Мадейра (Португалия), на который прилетели несколько дней назад. Высокова рассказала, что из-за пожара к ним не садятся самолеты.

«Если коротко: застряли на острове, не летают самолеты и пожар растет», — написала певица на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она отметила, что прилететь на остров получилось тоже не с первого раза.

По ее словам, приземлиться на Мадейру они не могли в течение суток. «Первый рейс просто отменили, на втором был overbooking и нас не посадили, потом мы все-таки вылетели из Лиссабона, но самолет не смог приземлиться из-за ветра, и мы улетели обратно. Мы решили не сдаваться — и вот мы здесь. И начинается пожар», — сказала Кока.

Ранее певица рассказала, что полетела отдыхать в Португалию, отправившись на самую западную точку Европы. Первым пятерым подписчикам, кто угадал ее местоположение, Кока пообещала отравить магнитики.

Скрин: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Скрин: страница klavacoca в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)