В Челябинске в парке имени Гагарина с 7 по 8 сентября пройдет гастрономический фестиваль уральской кухни «Блюда от верблюда». Во второй день мероприятия для гостей состоится шоу «Вася накормит», с участием шеф-повара Василия Емельяненко, сообщают на официальном сайте гастрофестиваля.
«„Блюда от верблюда“» — это больше, чем просто фестиваль еды. Это путешествие через блюда, ароматы и истории, которые определяют нашу местную кухню Южного Урала. Гастрономический фестиваль Уральской кухни пройдет 7-8 сентября с 12:00 до 22:00 в ЦПКиО имени Гагарина», — говорится в сообщении. Более 30 ресторанов приготовят эксклюзивное фестивальное меню.
Два дня фестиваля будут начинаться с выступления музыкальных групп, конкурсов и раздачи подарков. Также начнет свою работу фудкорт «РестоКараван» с разнообразием блюд уральской кухни. Пройдут также и мастер-классы от челябинских поваров и именитого шеф-повара Емельяненко. Вечер первого дня завершится кинопоказом.
Площадка «РестоКараван» включит в себя более 30 заведений. Указано, что в гастрофестивале поучаствуют такие рестораны: «Уральские пельмени», «Буфет на Большой», «Мясорубка», «Камчатка» и другие.
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