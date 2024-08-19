Курганская актриса снялась в новой музыкальной комедии ТНТ

Марина Доможирова (на фото) получила роль в новой музыкальной комедии Фото: ТНТ

Актриса из Кургана Марина Доможирова приняла участие в съемках нового комедийного сериала «Третье сентября». В проекте ей досталась роль жены одного из главных героев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ.

«Мы вместе снимали сериал „Беспринципные“ и полнометражный фильм „Беспринципные в деревне“. Сериал „Третье сентября“ — это музыкальная комедия, новый для меня жанр, и мне было очень интересно, как будет проходить творческий процесс. Это был некий вызов для себя, что-то новое и очень интересное», — рассказала Доможирова о своем участии в сериале.

Сюжет сериала закручивается вокруг главного героя, который вынужден переживать день своей свадьбы снова и снова, пытаясь не дать невесте сбежать. Создатели проекта — компания «Медиаслово» — уже работали с Доможировой над другими успешными проектами. Актриса также поделилась теплыми воспоминаниями о своем родном городе Кургане, выразив особую любовь к облагороженной набережной.

Ранее URA.RU писало, что актриса Софья Присс, родившаяся в Кургане, сыграла в новом фильме «Елки 10». В новогодней кинокартине также снялись Филипп Киркоров и Регина Тодоренко.