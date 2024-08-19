Россия ввела санкции против британских аналитиков

19 августа 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Россия внесла в санкционный список 32 аналитика Британии Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом сообщает МИД РФ. «Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на сайте . Так, среди попавших в санкционный список числятся Кэтрин Перес-Шакдам, Джон Оуэн, Робин Кристиан Говард Ниблетт и другие. В Великобритании ряд аналитических центров, консалтинговых агентств и других подобных структур активно участвуют в формировании враждебной политики по отношению к другим странам. Эти организации регулярно выпускают экспертные оценки и стратегические рекомендации, которые часто касаются вопросов вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Они используются западными странами для поддержки и реализации антироссийской политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ввела санкции против 32 аналитиков из Великобритании, потому что они распространяют дезинформацию об РФ и создают условия для дестабилизации ситуации во внутренней политике страны. Об этом сообщает МИД РФ. «Через общедоступные СМИ и в сети Интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на сайте. Так, среди попавших в санкционный список числятся Кэтрин Перес-Шакдам, Джон Оуэн, Робин Кристиан Говард Ниблетт и другие. В Великобритании ряд аналитических центров, консалтинговых агентств и других подобных структур активно участвуют в формировании враждебной политики по отношению к другим странам. Эти организации регулярно выпускают экспертные оценки и стратегические рекомендации, которые часто касаются вопросов вмешательства во внутренние дела иностранных государств. Они используются западными странами для поддержки и реализации антироссийской политики.