Свердловского киллера из 90-х, которого сдал главарь банды, отправили в колонию

19 августа 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Игорь Лобанов пытался избежать реального срок (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор Игорю Лобанову, признав его виновным в двух заказных убийствах, совершенных 30 лет назад. Осужденный пытался избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, но не смог. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Его действия квалифицированы судом по п. п. „д“, „н“ ст. 102, п. „н“ ст. 102 УК РСФСР. По совокупности преступлений Лобанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии», — сказали в суде. Если бы преступления раскрыли сразу, то киллеру грозило бы 15 лет лишения свободы. Лобанов заключил досудебное соглашение со следствием и активно способствовал раскрытию преступлений. Это было учтено судом при вынесении приговора. Однако адвокат настаивал на том, чтобы Лобанова освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу. Следствие считает, что Лобанов убил авторитета Владимира Малыгина и участвовал в расправе над еще одним — Юрием Смирновым. Об этих преступлениях силовикам, как пишет 66.ru, внезапно рассказал Андрей Селезнев (Селя), возглавлявший группировку «Герат-Урал» (Лобанов входил в нее). Преимущественно она состояла из ветеранов войны в Афганистане. Силовики разгромили ОПГ в 2001 году, задержав более 20 членов банды. Селезнева приговорили к 7,5 годам тюрьмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор Игорю Лобанову, признав его виновным в двух заказных убийствах, совершенных 30 лет назад. Осужденный пытался избежать уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, но не смог. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Его действия квалифицированы судом по п. п. „д“, „н“ ст. 102, п. „н“ ст. 102 УК РСФСР. По совокупности преступлений Лобанову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет восьми месяцев с отбыванием в исправительной колонии», — сказали в суде. Если бы преступления раскрыли сразу, то киллеру грозило бы 15 лет лишения свободы. Лобанов заключил досудебное соглашение со следствием и активно способствовал раскрытию преступлений. Это было учтено судом при вынесении приговора. Однако адвокат настаивал на том, чтобы Лобанова освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности. Приговор пока не вступил в законную силу. Следствие считает, что Лобанов убил авторитета Владимира Малыгина и участвовал в расправе над еще одним — Юрием Смирновым. Об этих преступлениях силовикам, как пишет 66.ru, внезапно рассказал Андрей Селезнев (Селя), возглавлявший группировку «Герат-Урал» (Лобанов входил в нее). Преимущественно она состояла из ветеранов войны в Афганистане. Силовики разгромили ОПГ в 2001 году, задержав более 20 членов банды. Селезнева приговорили к 7,5 годам тюрьмы.