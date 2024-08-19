Гимнаст Белявский отказался поддерживать соотечественников на Олимпиаде в Париже

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Открытие Международного фестиваля университетского спорта. Екатеринбург, белявский давид
Белявский смотрел Олимпийские игры только из-за тенниса Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский (воспитанник ДЮСШ «Локомотив», закончил УрФУ) отказался поддерживать спортсменов-соотечественников, которые отправились на Олимпийские игры в Париж. Гимнаст признался, что даже не следил за теми, кто туда поехал.

«Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен. Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и также не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал», — передает слова Белявского издание Metaratings.

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом.

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский (воспитанник ДЮСШ «Локомотив», закончил УрФУ) отказался поддерживать спортсменов-соотечественников, которые отправились на Олимпийские игры в Париж. Гимнаст признался, что даже не следил за теми, кто туда поехал. «Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен. Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и также не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал», — передает слова Белявского издание Metaratings. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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