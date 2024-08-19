Гимнаст Белявский отказался поддерживать соотечественников на Олимпиаде в Париже

19 августа 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Белявский смотрел Олимпийские игры только из-за тенниса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Олимпиада-2024 Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский (воспитанник ДЮСШ «Локомотив», закончил УрФУ) отказался поддерживать спортсменов-соотечественников, которые отправились на Олимпийские игры в Париж. Гимнаст признался, что даже не следил за теми, кто туда поехал. «Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен. Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и также не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал», — передает слова Белявского издание Metaratings. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский (воспитанник ДЮСШ «Локомотив», закончил УрФУ) отказался поддерживать спортсменов-соотечественников, которые отправились на Олимпийские игры в Париж. Гимнаст признался, что даже не следил за теми, кто туда поехал. «Я даже не следил, кто поехал. Только следил за теннисом. Дочь занимается теннисом, и этот вид спорт более-менее интересен. Я не поддерживаю спортсменов, которые поехали в Париж, но и также не осуждаю их. Это их выбор. Я, как вы знаете, не поехал», — передает слова Белявского издание Metaratings. Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа, и, несмотря на ограничения, 15 россиян приняли участие в соревнованиях. В соответствии с решением МОК, россияне выступали под нейтральным флагом и без гимна, а любая российская символика была под запретом.