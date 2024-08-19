В Миассе снят режим ЧС, введенный из дождевого паводка

В Миассе Челябинской области власти сняли режим ЧС, введенный из-за сильных дождей и подтоплений в регионе. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.
«На протяжении последних трех недель в округе сохранялась напряженная паводковая ситуация. Благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб эту ситуацию удалось стабилизировать. В связи с этим принято решение о снятии режима ЧС с территорий округа», — сообщили в ведомстве.
Решение связано с тем, что уровень воды в водоемах Миасса снижается. При этом продолжается сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей. Также в ведомстве отметили, всем ресурсоснабжающим организациям направлено предписание приступить к гиперхлорированию водопроводной воды. Этот вопрос находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.
Также в ведомстве уточнили, что прием заявлений на выплаты и материальную помощь пострадавшим от паводка продолжается. Документы принимаются в школе № 1 и в Управлении социальной защиты населения округа. С начала паводка от миасцев поступило более 2,3 тысяч заявлений.
В конце июля в Челябинскую область пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Экстренные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Жителей региона
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!