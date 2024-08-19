В Миассе снят режим ЧС, введенный из дождевого паводка

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Напряженную паводковую ситуацию в Миассе удалось стабилизировать Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе Челябинской области власти сняли режим ЧС, введенный из-за сильных дождей и подтоплений в регионе. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.

«На протяжении последних трех недель в округе сохранялась напряженная паводковая ситуация. Благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб эту ситуацию удалось стабилизировать. В связи с этим принято решение о снятии режима ЧС с территорий округа», — сообщили в ведомстве.

Решение связано с тем, что уровень воды в водоемах Миасса снижается. При этом продолжается сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей. Также в ведомстве отметили, всем ресурсоснабжающим организациям направлено предписание приступить к гиперхлорированию водопроводной воды. Этот вопрос находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Также в ведомстве уточнили, что прием заявлений на выплаты и материальную помощь пострадавшим от паводка продолжается. Документы принимаются в школе № 1 и в Управлении социальной защиты населения округа. С начала паводка от миасцев поступило более 2,3 тысяч заявлений.

В конце июля в Челябинскую область пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Экстренные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Жителей региона просили соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.

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В Миассе Челябинской области власти сняли режим ЧС, введенный из-за сильных дождей и подтоплений в регионе. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. «На протяжении последних трех недель в округе сохранялась напряженная паводковая ситуация. Благодаря слаженным и оперативным действиям экстренных служб эту ситуацию удалось стабилизировать. В связи с этим принято решение о снятии режима ЧС с территорий округа», — сообщили в ведомстве. Решение связано с тем, что уровень воды в водоемах Миасса снижается. При этом продолжается сброс воды через гидротехнические сооружения для достижения нормативных показателей. Также в ведомстве отметили, всем ресурсоснабжающим организациям направлено предписание приступить к гиперхлорированию водопроводной воды. Этот вопрос находится на постоянном контроле Роспотребнадзора. Также в ведомстве уточнили, что прием заявлений на выплаты и материальную помощь пострадавшим от паводка продолжается. Документы принимаются в школе № 1 и в Управлении социальной защиты населения округа. С начала паводка от миасцев поступило более 2,3 тысяч заявлений. В конце июля в Челябинскую область пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Экстренные службы региона перевели в режим повышенной готовности. Жителей региона просили соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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