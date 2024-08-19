Развлечения Знаменитости Ольга Бузова приехала в музей УГМК в Верхней Пышме и попала в объектив замминистра. Видео Ольга Бузова призналась, что обожает Свердловскую область 19 августа 2024 в 20:08 Размер текста - 17 + Ольга Бузова позировала на одном из выставочных автомобилей Фото: Наумов Роман © URA.RU В музейном комплексе УГМК Верхней Пышме (Свердловская область) на модном показе в рамках недели моды UF LAB присутствует певица и телеведущая Ольга Бузова, передает корреспондент URA.RU. В кулуарах ее также встретил замминистра культуры региона Роман Дорохин. Певица позировала на одном из выставочных автомобилей, когда чиновники поинтересовался у нее о впечатлениях от Среднего Урала. «Очень, обожаю», — ответила звезда. Видео Дорохин опубликовал в своем telegram-канале. Помимо Бузовой на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В музейном комплексе УГМК Верхней Пышме (Свердловская область) на модном показе в рамках недели моды UF LAB присутствует певица и телеведущая Ольга Бузова, передает корреспондент URA.RU. В кулуарах ее также встретил замминистра культуры региона Роман Дорохин. Певица позировала на одном из выставочных автомобилей, когда чиновники поинтересовался у нее о впечатлениях от Среднего Урала. «Очень, обожаю», — ответила звезда. Видео Дорохин опубликовал в своем telegram-канале. Помимо Бузовой на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям