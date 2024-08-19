Ольга Бузова приехала в музей УГМК в Верхней Пышме и попала в объектив замминистра. Видео

Ольга Бузова призналась, что обожает Свердловскую область
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Торжественная церемония вручения IV национальной телевизионной премии «Дай Пять!». 23 мая 2024. Москва, бузова ольга
Ольга Бузова позировала на одном из выставочных автомобилей Фото:

В музейном комплексе УГМК Верхней Пышме (Свердловская область) на модном показе в рамках недели моды UF LAB присутствует певица и телеведущая Ольга Бузова, передает корреспондент URA.RU. В кулуарах ее также встретил замминистра культуры региона Роман Дорохин.

Певица позировала на одном из выставочных автомобилей, когда чиновники поинтересовался у нее о впечатлениях от Среднего Урала. «Очень, обожаю», — ответила звезда. Видео Дорохин опубликовал в своем telegram-канале.

Помимо Бузовой на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.

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В музейном комплексе УГМК Верхней Пышме (Свердловская область) на модном показе в рамках недели моды UF LAB присутствует певица и телеведущая Ольга Бузова, передает корреспондент URA.RU. В кулуарах ее также встретил замминистра культуры региона Роман Дорохин. Певица позировала на одном из выставочных автомобилей, когда чиновники поинтересовался у нее о впечатлениях от Среднего Урала. «Очень, обожаю», — ответила звезда. Видео Дорохин опубликовал в своем telegram-канале. Помимо Бузовой на модный показ приехали блогер Чума Вечеринка, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Юлия Барановская. UF LAB продлится с 19 по 23 августа. Модные показы также пройдут в креативном кластере «Домна», «Синара Центре» и Дворце молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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