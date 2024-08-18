18 августа 2024

Власти ХМАО обновят подсветку моста «Красный дракон»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строители закончат работы с подсветкой осенью
Строители закончат работы с подсветкой осенью Фото:

Окружные власти обновят архитектурную подсветку моста «Красный дракон», который проходит через Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Теперь она будет работать в нескольких режимах.

«После модернизации на „Красном драконе“ зажгутся 1700 новых светодиодных прожекторов, которые подчеркнут уникальную архитектуру строения. Если раньше подсветка работала статично, то теперь освещение станет динамичным и будет работать в нескольких режимах», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Подсветку должны обновить уже этой осенью. Работы выполняет компания «Северавтодор». «„Красный дракон“ — важнейший объект транспортной инфраструктуры, который одновременно является символом Ханты-Мансийска. Совместив регламентные ремонтные работы с установкой новой подсветки, мы дополняем его архитектурный облик. Уверен, результат, понравится жителям и гостям города», — приводят в telegram-канале слова вице-губернатора Югры Азата Ислаева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Окружные власти обновят архитектурную подсветку моста «Красный дракон», который проходит через Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Теперь она будет работать в нескольких режимах. «После модернизации на „Красном драконе“ зажгутся 1700 новых светодиодных прожекторов, которые подчеркнут уникальную архитектуру строения. Если раньше подсветка работала статично, то теперь освещение станет динамичным и будет работать в нескольких режимах», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Подсветку должны обновить уже этой осенью. Работы выполняет компания «Северавтодор». «„Красный дракон“ — важнейший объект транспортной инфраструктуры, который одновременно является символом Ханты-Мансийска. Совместив регламентные ремонтные работы с установкой новой подсветки, мы дополняем его архитектурный облик. Уверен, результат, понравится жителям и гостям города», — приводят в telegram-канале слова вице-губернатора Югры Азата Ислаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...