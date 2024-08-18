Власти ХМАО обновят подсветку моста «Красный дракон»

Окружные власти обновят архитектурную подсветку моста «Красный дракон», который проходит через Иртыш в районе Ханты-Мансийска. Теперь она будет работать в нескольких режимах.
«После модернизации на „Красном драконе“ зажгутся 1700 новых светодиодных прожекторов, которые подчеркнут уникальную архитектуру строения. Если раньше подсветка работала статично, то теперь освещение станет динамичным и будет работать в нескольких режимах», — говорится в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Подсветку должны обновить уже этой осенью. Работы выполняет компания «Северавтодор». «„Красный дракон“ — важнейший объект транспортной инфраструктуры, который одновременно является символом Ханты-Мансийска. Совместив регламентные ремонтные работы с установкой новой подсветки, мы дополняем его архитектурный облик. Уверен, результат, понравится жителям и гостям города», — приводят в telegram-канале слова вице-губернатора Югры Азата Ислаева.
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