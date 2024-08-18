18 августа 2024

Мигранты закошмарили вахтовиков в ХМАО криминальными законами

В ХМАО отсидевшие в тюрьме мигранты запугали вахтовика
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик решил, что мигранты освободились из тюрьмы
Вахтовик решил, что мигранты освободились из тюрьмы Фото:

Вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки.

«На слова Андрея, что „вы, ребята, находитесь сейчас не в местах столь отдаленных, а живете и работаете в России, а потому будьте любезны подчиняться нашим законам“, посыпались угрозы расправы. Дескать, приедут авторитетные люди и поставят его на колени. Андрей слышал „ходи и бойся, ходи и оглядывайся“ и тому подобные устрашения», — говорится в группе «Русской общины» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина обратился за помощью к общественникам, чтобы они помогли уладить конфликт. По словам участников общины, проблему решили, а обидчики принесли извинения.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации получить ответ не удалось.

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Вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки. «На слова Андрея, что „вы, ребята, находитесь сейчас не в местах столь отдаленных, а живете и работаете в России, а потому будьте любезны подчиняться нашим законам“, посыпались угрозы расправы. Дескать, приедут авторитетные люди и поставят его на колени. Андрей слышал „ходи и бойся, ходи и оглядывайся“ и тому подобные устрашения», — говорится в группе «Русской общины» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина обратился за помощью к общественникам, чтобы они помогли уладить конфликт. По словам участников общины, проблему решили, а обидчики принесли извинения. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации получить ответ не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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