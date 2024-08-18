Мигранты закошмарили вахтовиков в ХМАО криминальными законами

Вахтовик, работающий в Когалыме, пожаловался на приезжих работников из Казахстана. Мужчина предположил, что мигранты освободились из мест лишения свободы и пытались установить в вагон-городке криминальные порядки.
«На слова Андрея, что „вы, ребята, находитесь сейчас не в местах столь отдаленных, а живете и работаете в России, а потому будьте любезны подчиняться нашим законам“, посыпались угрозы расправы. Дескать, приедут авторитетные люди и поставят его на колени. Андрей слышал „ходи и бойся, ходи и оглядывайся“ и тому подобные устрашения», — говорится в группе «Русской общины» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина обратился за помощью к общественникам, чтобы они помогли уладить конфликт. По словам участников общины, проблему решили, а обидчики принесли извинения.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации получить ответ не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!