Bloomberg назвал причину нежелания Индии становиться посредником между Киевом и Москвой

Bloomberg: на позицию Индии по Украине влияет дешевая российская нефть

19 августа 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Нарендра Моди исключил возможность посредничества в прекращении конфликта России и Украины Фото: Официальный сайт Президента РФ Индия заявила о нежелании становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за зависимости от дешевых российских энергоресурсов и оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. «Индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании [между Россией и Украиной]. Такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы», — говорится в материале . Там же отметили, что Моди готов передавать информацию между лидерами государств. По данным издания, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе. В том числе, ожидается подписание соглашений в области сельского хозяйства и обороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет на Украину с официальным визитом 23 августа. Отмечается, что его пригласил Владимир Зеленский, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Индия заявила о нежелании становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за зависимости от дешевых российских энергоресурсов и оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. «Индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании [между Россией и Украиной]. Такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы», — говорится в материале. Там же отметили, что Моди готов передавать информацию между лидерами государств. По данным издания, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе. В том числе, ожидается подписание соглашений в области сельского хозяйства и обороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет на Украину с официальным визитом 23 августа. Отмечается, что его пригласил Владимир Зеленский, передает «Национальная служба новостей».