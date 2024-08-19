Bloomberg назвал причину нежелания Индии становиться посредником между Киевом и Москвой

Bloomberg: на позицию Индии по Украине влияет дешевая российская нефть
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Нарендра Моди исключил возможность посредничества в прекращении конфликта России и Украины Фото:

Индия заявила о нежелании становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за зависимости от дешевых российских энергоресурсов и оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании [между Россией и Украиной]. Такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы», — говорится в материале. Там же отметили, что Моди готов передавать информацию между лидерами государств.

По данным издания, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе. В том числе, ожидается подписание соглашений в области сельского хозяйства и обороны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет на Украину с официальным визитом 23 августа. Отмечается, что его пригласил Владимир Зеленский, передает «Национальная служба новостей».

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Индия заявила о нежелании становиться посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной из-за зависимости от дешевых российских энергоресурсов и оружия. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. «Индийский премьер Нарендра Моди не намерен становиться посредником в дипломатическом урегулировании [между Россией и Украиной]. Такая позиция отчасти объясняется зависимостью Индии от дешевых российских энергоресурсов и оружия, в связи чем индийские власти воздержались от критики Москвы», — говорится в материале. Там же отметили, что Моди готов передавать информацию между лидерами государств. По данным издания, на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским планируется обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе. В том числе, ожидается подписание соглашений в области сельского хозяйства и обороны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди приедет на Украину с официальным визитом 23 августа. Отмечается, что его пригласил Владимир Зеленский, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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